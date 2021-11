La vita privata del cantante Nick Luciani dei Cugini di Campagna: avete mai visto la moglie Flavia Perna, canta anche lei?

Nick Luciani, la voce del gruppo I Cugini di Campagna, che qualche anno fa si fece da parte per poi rientrare nella band a inizio 2021, ha attraversato nella sua vita momenti davvero molto complicati. In questi anni, in ogni caso, non è mai mancato il sostegno di sua moglie Flavia Perna.

La donna e il “cugino di campagna” si sono sposati nell’ottobre del 1999 e la notizia ebbe un certo rilievo mediatico: le nozze sono state celebrate nella chiesa di San Giovanni di Porta Latina. Inoltre, i due novelli sposi hanno voluto festeggiare con ben 230 invitati, con un ricevimento a Grottaferrata.

Erano altri tempi e i Cugini di Campagna erano tornati in auge, grazie anche al rispolvero del brano ‘Anima mia’, divenuto il titolo di un programma di successo con Fabio Fazio affiancato da Claudio Baglioni. Da allora, nella vita di Nick Luciani molte cose sembrano essere cambiate.

Chi è la moglie di Nick Luciani: ecco Flavia Perna

Il cantante dei Cugini di Campagna, per circa 15 anni, ha potuto infatti godere del successo della band, in un’operazione revival che l’ha resa nuovamente molto celebre in Italia. Al suo fianco sempre la moglie Flavia Perna, anche essa cantante. Poi nel 2014 qualcosa cambia quasi inaspettatamente nella vita del cantante.

Lui e Ivano Michetti, fondatore – insieme al fratello Silvano – della nota band anni Settanta, litigano. Nick Luciani se ne andrà sbattendo la porta e tentando una carriera solista non fortunatissima. Anche in questa scelta, la moglie non lo abbandona. Intanto, i due sono diventati genitori di Karen, una bambina a cui il cantante dedica un brano del suo disco da solista.

Sono anni difficili per la coppia, come ha spiegato il cantante in un’intervista al settimanale ‘Nuovo’. Nick Luciani racconta infatti di avere avuto grossi problemi economici negli ultimi anni: “Abbiamo dovuto rivedere il nostro stile di vita. Un tempo potevo concedermi vetture di lusso e spesso giravo con l’autista. Oggi, invece, ho dovuto riscoprire i mezzi pubblici e mi muovo perlopiù in autobus, in treno oppure in bicicletta”.

