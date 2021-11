L’Eredità, Lorenzo Albanesi: ecco chi deve ringraziare per la vittoria

I protagonisti del quiz show L’Eredità, parla il campione marchigiano Lorenzo Albanesi: ecco chi deve ringraziare per la vittoria.

Lorenzo Albanesi, 21 anni, di Jesi in provincia di Ancona: da due sere è lui il campione in carica al quiz show L’Eredità, il gioco più longevo della televisione italiana, in onda su Raiuno ogni sera alle 18.45 e condotto da Flavio Insinna. Ha spodestato un’altra giovanissima, Ketty Munari, che anche si era ben comportata.

Per la 22enne padovana, iscritta all’università a Trento, l’avventura al quiz show prosegue e tornerà proprio questa sera a sfidare Lorenzo Albanesi. Ieri, infatti, Ketty Munari è stata battuta al Triello, dove era in testa fino alla fine e aveva come terzo incomodo un’altra giovane, Cristina, anche lei di nuovo in gara. Ma torniamo al campioncino marchigiano.

Diplomato al Liceo Linguistico Leonardo Da Vinci, nella sua città natale, da alcuni anni questo giovane campione vive a Bologna. Ma non ha dimenticato le sue origini e forte è il rapporto con la sua città natale, che era appunto a fare il tifo per lui in queste due sere. E anche la cronaca locale in questi giorni inizia a occuparsi del suo percorso al quiz show.

Scopriamo di più su Lorenzo Albanesi, campione al quiz show L’Eredità

Il giovane jesino in gara al quiz show condotto da Flavio Insinna studia Lingue, Mercati e Culture dell’Asia presso l’Alma Mater Studiorum di Bologna e ha un fratello maggiore che si chiama Jacopo. Stando alle informazioni reperibili in Rete, è attualmente single. Sappiamo anche che a fare il tifo per lui, c’è anche sua mamma Caterina, che ha origini calabresi.

Proprio alla mamma era dedicato il suo ultimo post sui social network prima di approdare in tv: “Ciao mamma sono in tv” il post in cui annuncia appunto la partecipazione al quiz show L’Eredità. E proprio sua mamma Caterina, secondo quanto emerso da alcuni quotidiani locali, lo avrebbe spinto a partecipare al quiz show, che considera ora un’esperienza entusiasmante.

A fare il tifo per lui, c’è appunto tutta la città di Jesi, ma ci sono anche i suoi amici bolognesi e soprattutto i suoi ex professori del liceo. Lorenzo Albanesi li ha voluti ringraziare pubblicamente e ha spiegato che senza di loro e i loro insegnamenti probabilmente non sarebbe mai arrivato fino in fondo.

