jannik-sinner-single,-addio-alla-fidanzata-influencer-maria-braccini

E’ giunta al capolinea la storia d’amore tra il campione italiano di tennis Jannick Sinner, e la influencer Maria Braccini: il motivo

Nel momento di massimo splendore, fin qui, della propria carriera il giovane campione alto atesino vive un momento complicato a livello affettivo.

Lui campione di tennis, stella nascente del firmamento italiano ed internazionale, un grande futuro davanti i cui primi passi sono già da gigante. Ne è la riprova la partecipazione alle ATP Masters Finals di Torino.

Lei giovanissima influencer, migliaia di followers su Instagram, fisico statuario e capacità di penetrazione sul mercato dei social potentissima.

Parliamo di Jannick Sinner e Maria Braccini una da coppia da gossip per definizione. Una coppia però, che proprio per via del gossip, è naufragata. La notizia circolava da giorni ma oggi, con il lancio sulla prima pagina dell’edizione in edicola della Gazzetta dello Sport, di fatto, diventa ufficiale. I due giovani si sono lasciati.

Ecco perché Jannick Sinner e Maria Braccini si sono lasciati

Ecco perché? Circolano diverse spiegazioni sui giornali e sulle riviste di gossip su quanto accaduto ma noi della Redazione di Cronaka 12, abbiamo contattato un ex tennista transitato nel circuito della Nazionale italiana, che però chiede l’anonimato ed abbiamo scoperto qualcosa in più.

Due sono le ragioni per cui Sinner ha deciso di lasciare la Braccini. La prima è legata all’eccesso di visibilità. Il ragazzo, classe 2001, è molto riservato sulle sue vicende personali e non ha affatto gradito l’eccesso di pubblicità dato alla relazione dalla influencer.

Il suo timore, forse fondato, è che la Braccini lo abbia “utilizzato” come “trofeo” da esporre in cerca di maggiore visibilità.

La seconda, di contro, è tutto legato al tennis. Sinner è nella fase di costruzione delle propria carriera, nelle fase ascendente e non nutrendo un sentimento fortissimo per la ragazza ha deciso di troncare il rapporto per dedicarsi solo all’agonismo.

Decisiva da questo punto di vista è stata la mancata partecipazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020 fattore che gli ha attirato qualche critica. La nostra fonte afferma che la prima a spingerlo in quella direzione è stata proprio la Braccini.

