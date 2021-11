J Lord, chi è il giovane rapper: carriera e curiosità, le sue origini

Il nome d’arte di Lord Johnson, J Lord, ritrae la giovane narrativa musicale napoletana, collaborando ad un brano a soli 17 anni con Liberato e Ghali.

J Lord, è un giovanissimo artista campano, a soli 17 anni e grazie alla collaborazione con Liberato e Ghali ha portato al successo la sua in Italia. I tre artisti l’estate scorsa hanno prodotto insieme un brano che si chiama “Chiagne Ancora” (CLICCA QUI per vedere il video ufficiale su YouTube). Il viedeo è un’opera d’arte onirica e psichedelica dove forme e colori si fondono insieme.

A dispetto del suo nome americano, il rapper canta esclusivamente in dialetto napoletano. Uno dei brani che ha sprigionato il suo talento è “13 Freestyle (Il Dolore)” in cui si mostra in una freestyle session insieme ai suoi amici.

Chi è J Lord

Lord Johnson in arte J Lord è nato in Ghana e, ma dopo l’adozione ha vossuto a Casoria, nella periferia di Napoli. Nella sua vita è stato influenzato da diversi generi musicali, ma quelli di cui si è innamorato sono l’hip hop e rap. Il suo stile rap americano rende unica la sua identità nella scena hip hop italiana. A luglio 2020 è uscito “2020 freestyle”, brano prodotto da Dat Boi Dee, con cui collabora e grazie al quale riesce per la prima volta ad essere conosciuto nel mondo della musica. A settembre dello stesso anno pubblica il primo singolo ufficiale “Gangster” “13 Freestyle (Il Dolore)”, 14 Freestyle (La Coscienza) e 15 Freestyle (La strada giusta). Il 2 ottobre 2020 invece è uscito “Sixteen”.

Il rapper conta più di 82 follower su Instagram (@___jlord___) e attualmente lavora con la casa di produzione Wonder Manage, che le ha permesso di far conoscere la sua musica grazie anche ad un duro lavoro. L’artista trae ispirazione dalla sua vita fatta di lotte e difficoltà, connettendosi emotivamente ai suoi ascoltatori. Il suo ultimo brano è uscito lo scorso febbraio si chiama “Sconosciuto”, ed è in collaborazione con i rapper MACE e Fritz Da Cat.

