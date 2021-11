Indila, che fine ha fatto la cantante di “Dernière danse”

Vi ricordate di Indila? Nel 2013 fece il botto in Europa, illuminando il mercato della musica pop, con una sua canzone che la impose come nuova stella della scena francese. Nata nel 1984 a Parigi da famiglia algerina, celò a lungo il suo vero nome (Adila Sedraïa) e la storia della sua vita, finché giornali e curiosi non svelarono tutti i suoi segreti al pubblico… Da un po’ di tempo sembra svanita nel nulla. Che fine ha fatto?

Negli ultimi mesi del 2013 non si faceva altro che parlare di Indila. Il suo primo singolo titolo “Dernière danse”, da lei composto e interpretato, aveva infatti conquistato mezza Europa. La consideravano già come l’erede di Stramae. Peccato che poi, con il suo album di debutto “Mini World”, uscito il 24 febbraio 2014, la giovane artista non riuscì a eguagliare il successo di quel singolo. Dopo un breve tour e sporadiche apparizioni in tv, la misteriosa cantautrice tornò a farsi viva nel 2019, dopo cinque anni di assenza dalle scene, con il singolo “Parle à ta tête” e un nuovo album. Nessuno sembrava però tributarle più alcuna attenzione.

Il successo di “Dernière danse”

“Dernière danse” fu il primo singolo discografico di Indila. Andò al primo posto in Grecia e Israele, raggiunse invece il secondo posto in Francia e Belgio. In Italia arrivo in top 50. La giovane cantante era già conosciuta nell’underground hip hop: aveva infatti prestato la sua voce a Soprano (nel brano “Hiro”), a Youssoupha (in “Dreamin”), a Rohff (in “Thug Mariage”) e a TLF (in “Criminel”).

Si vociferava fosse la compagna di Skalpovitch, detto Skalp, uno dei più importanti produttori della scena urban transalpina. Non ci fu mai conferma… La stampa francese per un po’ le fu addosso, per scoprire di più della sua storia e delle sue origini. Svelati questi misteri, l’interesse nei suoi confronti scemò, e la cantante scomparve piano piano dalle scene.

Che fine ha fatto Indila?

Le ultime notizie disponibili ci parlano di una collaborazione artistica. Ad aprile 2021, ha partecipato a un singolo di Amir intitolato “Carrousel”. In più l’artista è alle prese con la compilazione di un Best of… Su Instagram posta pochissimo materiale, soltanto riferimenti alla sua produzione musicale.

Ma adesso, almeno in Italia, si torna a parlare di lei. Per quale motivo? Perché a X Factor 2021 Nika Paris canterà proprio “Dernière danse” di Indila (il titolo tradotto significa l’ultima danza). Questa l’ultima assegnazione del coach Mika.

Si tratta di un brano assai complicato, specie se il termine di paragone è la versione originale, con la voce d’angelo di Indila a creare un’atmosfera trascendentale e super commovente… Trovate il video del brano qui sotto, se avete voglia di rinfrescarvi la memoria.

