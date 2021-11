Ignazio Moser, la misteriosa malattia: cosa è successo all’ex gieffino

Ignazio Moser non è stato bene e per un lungo periodo non ha aggiornato i propri profili: adesso come sta e cos’ha in programma

Dopo una pausa dai social il fidanzato di Cecilia Rodriguez e qundi cognato di Belen, Ignazio Moser, è torna ad aggiornare i propri follower.

È alle spalle il periodo di riposo dopo un problema di salute che per fortuna sembra essere superato. Finora l’ex ciclista non aveva mai detto di cosa si trattasse ma adesso si è sbottonato un po’, togliendo qualche dubbio ai fan. Moser ha detto che ha dovuto affrontare un parassita.

Un utente gli ha chiesto come sta e se il periodo è superato. Ha risposto positivamente dicendo che i problemi sono stati causati da un parassita intestinale. Ancora ignota l’origine, non si sa come l’abbia preso.

Di certo non si può escludere che il parassita abbia attaccato l’intestino quando è stato in Honduras come partecipante dell’Isola dei Famosi, avendo preso parte all’ultima edizione condotta da Ilary Blasi.

Ignazio Moser impegnato in un nuovo programma nel 2022

Ignazio ora sta bene e ha detto che si sta allenando e sta mangiando come prima. Il figlio di Francesco Moser infatti fa parte del cast di Back to school, il nuovo programma di Nicola Savino che con il nuovo anno dovrebbe aprire i battenti su Italia 1.

Il nuovo format è un gioco leggero e spensierato. Moser e altri noti personaggi dello spettavolo doranno superare la prova della quinta elementare.

