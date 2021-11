gigi-d’alessio:-“adesso-parlo-io”,-il-cantante-rompe-il-silenzio

Dopo le tante illazioni sulla sua vita privata, Gigi D’Alessio si confessa: “Adesso parlo io”, il cantante rompe il silenzio.

Il cantante Gigi D’Alessio, pronto a tornare in televisione, come coach di The Voice Senior, in queste settimane si gode anche la popolarità del figlio, LDA, impegnato nella scuola di Amici di Maria De Filippi. Nel frattempo, aspetta anche di diventare nuovamente papà. Denise, la compagna del cantante 54enne, è in dolce attesa.

Non sembrano assolutamente pesare nel rapporto di coppia i ben 26 anni di differenza: tra loro davvero sembra andare tutto alla perfezione. Ma il cantante ora ha deciso di dire basta ad alcune situazioni sconvenienti e soprattutto alle tante illazioni che riguardano il suo addio ad Anna Tatangelo.

A gennaio, nascerà il quinto figlio di Gigi D’Alessio e in queste ore il cantante – che viene intervistato da Novella 2000 – ne approfitta per togliersi più di qualche sassolino dalle scarpe. Si parte proprio dal rapporto con la sua attuale compagna, per arrivare appunto a vere e proprie bordate contro Anna Tatangelo.

I sassolini che Gigi D’Alessio si è tolto dalle scarpe

“Denise è un ragazza dolcissima, viviamo insieme e siamo felici a Roma” – spiega Gigi D’Alessio nella lunga intervista – “Lei mi accompagna anche a Milano, dove sto registrando The Voice Senior. Peraltro Denise è molto riservata e il popolare cantante sembra apprezzare questo lato del suo carattere.

“Sono molto felice della mia vita con Denise perché a differenza di molte altre persone non vuole assolutamente apparire” – osserva infatti il cantautore napoletano, che invece con Anna Tatangelo viveva una relazione molto più alla luce del sole – “È molto felice della sua vita ed è molto restia a incontrare giornalisti e fotografi”.

Denise, racconta Gigi D’Alessio, è una giovane “molto riservata ed essendo io un uomo di spettacolo e un artista, apprezzo molto questa riservatezza e questo non voler apparire là dove magari altri l’hanno voluto”. Queste ultime parole sono sembrate a molti proprio un affondo ad Anna Tatangelo.

