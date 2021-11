gIANMARIA di X-Factor: ecco dove l’avevate già visto, un volto molto noto

Gianmaria, o meglio gIANMARIA, è un giovanissimo concorrente del talent X-Factor 2021, ma non possiamo considerarlo un vero e proprio esordiente: fra i concorrenti dello show in onda su Sky e su TV8, è uno dei cantanti con più esperienza. Magari lo avevate già visto. Curiosi di sapere dove?

Dunque gIANMARIA, concorrente di X-Factor 2021 e membro di spicco della squadra di Emma, si presenta sul palco come un giovane rapper naïf, dall’aria un po’ trasandata e il piglio fra l’annoiato e lo strafottente. Il ragazzo vicentino ha però già inciso dei singoli e ha collaborato con un volto noto della musica contemporanea.

Dove avevamo già visto gIANMARIA

Il ragazzo (all’anagrafe Gianmaria Volpato) ha carattere e sembra davvero un perfetto rappresentante della sua generazione: chiuso e al contempo sfrontato, profondo e svagato, canta il suo mondo con incredibile capacità comunicativa, ma mantenendo sempre un atteggiamento distaccato. Nel talent show in onda su Sky, gIANMARIA si è fatto notare con interpretazioni coraggiose e stilose. La sua giovinezza, che sa di freschezza e di tante possibilità espressive non ancora svelate, è il suo valore aggiunto. Ma non possiamo definirlo un frutto acerbo.

Nonostante la sua giovane età (ha diciotto anni appena), il rapper ha già partecipato come attore al videoclip di “Voce”, il brano sanremese di Madame. La cantante (anche lei vicentina) ha infatti commentato con un affettuoso “fiore mio” il post dedicato al giovane artista comparso sul profilo ufficiale di Instagram di X-Factor.

La sua carriera musicale è iniziata nel 2019 con lo pseudonimo di GiammXOXO. Il moniker gIANMARIA è arrivato nel 2020. Ha pubblicato già tre singoli: “Tutto o niente 2”, “Ascolta” e “Mamma scusa”. Quest’ultimo pezzo è stato prodotto da Bias, un producer giovane ma di livello (che ha collaborato anche con Sangiovanni e Madame).

La storia del giovane Volpato

Il giovane concorrente di X-Factor ha iniziato a fare musica a tredici anni, non sempre stimolato e incoraggiato dai genitori. Mamma e papà avrebbero voluto qualcosa di diverso per il figlio. E magari sognano ancora che Gianmaria si decida a studiare invece di cantare. Purtroppo, però, devono seguirlo in tv, sul palco più glamour e chiacchierato d’Italia.

L’amore per il rap è nato grazie a YouTube. Appassionandosi al freestyle, il ragazzo ha cominciato a scrivere rime personali, mettendo subito in evidenza uno stile originale, vicino alla trap americana ma impreziosito da testi che rimandano al cantautorato storto di Rino Gaetano. Il suo flow, indolente e strascicato, appare vincente. Di fatti, ora tutti lo indicano come uno dei possibili vincitori del talent.

