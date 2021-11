Federico Castello, Fellow di X-Factor già visto in tv: ecco dove

Fellow, all’anagrafe Federico Castello, è uno dei protagonisti dell’edizione 2021 di X-Factor. Lo abbiamo seguito durante le selezioni e poi ai live, dopo che è stato accolto nella squadra di Mika. Giovanissimo e talentuoso, Fellow si pone come un interprete già scafato e un autore dalle ampie prospettive. Qualcuno di voi forse se lo ricorderà in un altro programma… Infatti il giovane è già apparso in tv in passato.

Il ventunenne originario di Asti ha scelto il nome d’arte di Fellow solo negli ultimi anni. Prima si faceva chiamare con il suo vero nome. Spigliato e sempre gentile, il cantante sembra parecchio a suo agio sul palco. Si muove con naturalezza, senza strafare. Pur essendo giovane dimostra esperienza. E infatti ha già partecipato con successo a una kermesse di livello. Ricordate quale?

Federico Castello in arte Fellow, dove lo abbiamo già visto?

Federico è stato uno dei finalisti dell’edizione 2020 del Festival di Castrocaro. In quell’occasione si segnalò come bravo interprete e soprattutto come autore di livello. Fra i giudici di Castrocaro colpì soprattutto Bugo e Maria Antonietta. Il primo ne tessé a lungo le lodi, la seconda lo accompagnò in un’esibizione. Come andò quell’esperienza? Benissimo, dato che Federico si portò la vittoria a casa.

Dopo quella vittoria alla finale dello storico festival dedicato agli esordienti, il giovane Castello si è dato da fare con concerti e ha preso parte a uno spettacolo organizzato da Medici senza Frontiere. Insomma, lo abbiamo visto parecchie volte in tv, anche se non tutti ci hanno fatto caso.

Dal festival delle giovani promesse al palco di X-Factor

Nonostante la giovane età, Fellow ha fatto davvero la gavetta. Dice di aver imparato a cantare da bambino, insieme a suo nonno. In adolescenza ha suonato in una band funky-jazz, soprattutto nei locali di Torino. Ha provato a sfondare a livello nazionale partecipando a Castrocaro. Ha vinto, ma non si è fermato. Si è presentato anche a X-Factor, cosciente che quel palco rappresenti il massimo per un giovane artista, in termini di esposizione ma non solo.

Fellow non è il solo partecipante all’edizione 2020 di Castrocaro a essere migrato nei talent. Due degli otto finalisti, cioè Jacopo Ottonello e Neno hanno partecipato alla diciannovesima edizione di Amici di Maria De Filippi.

