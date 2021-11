Cosa sapere su Alessandro Di Battista, Sahra Lahouasnia la compagna di vita del politico: i due hanno anche due figli.

Si sono conosciuti circa 5 anni fa e da allora praticamente è stato subito amore: Sahra Lahouasnia è la compagna di Alessandro Di Battista, l’ex deputato del Movimento 5 Stelle, che ha abbandonato i suoi vecchi compagni di viaggio. La giovane donna ha origini franco-algerine e il legame è fortissimo.

Sappiamo che Sahra Lahouasnia ha fatto l’Erasmus all’Università La Sapienza di Roma nel 2008. Quindi si è laureata in Lingue e Commercio alla Sorbona, per poi frequentare un master all’Università di Roma Tor Vergata. Negli anni in cui ha vissuto nella Capitale, è diventata anche lei un’attivista del Movimento 5 Stelle.

Sahra Lahouasnia ha poi lavorato in Renault e poi in Hermes, mentre sono in molti convinti che alcune delle recenti decisioni prese dal compagno di vita siano nate anche dal confronto nella coppia. Alessandro Di Battista, come noto, ha lasciato il Movimento Cinque Stelle abbastanza recentemente.

Cosa sapere della relazione tra Alessandro Di Battista e Sahra Lahouasnia

Decisiva per la sua scelta è stata la presa di posizione del suo partito attorno alla questione dell’appoggio al governo Draghi. Ma questa è un’altra storia. Invece, la storia tra lui e la sua compagna di vita viene ufficializzata nel gennaio 2017. Si tratta però di un rapporto che pare andasse avanti anche da molto più tempo.

Sta di fatto che la coppia ha oggi due figli, Andrea, nato nel 2017 e Filippo nato nell’agosto 2020. La loro relazione, in ogni caso, non è stata subito in discesa, tutt’altro: sembra abbiano dovuto seguire una terapia di coppia per stabilizzare il loro rapporto. Una delle forti passioni che li unisce è quella per il viaggio, come ha spiegato lei durante l’intervista rilasciata dalla coppia al Maurizio Costanzo Show.

La coppia, qualche tempo fa, è stata vittima di un brutto episodio in un autogrill: qualcuno ha infatti ‘bullizzato’ il figlio primogenito Andrea, sostenendo che il piccolo fosse “orribile”. Un episodio che proprio Sahra aveva denunciato attraverso i social network. Nel passato di Alessandro Di Battista, c’era stata una ragazza bionda di nome Ana, ma appunto è da tempo acqua passata.

