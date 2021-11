atp-finals-torino,-sinner-alle-semifinali-se…-ecco-le-combinazioni

Jannik Sinner sogna le semifinali delle Atp Finals di Torino 2021, ma per qualificarsi non gli basterà vincere contro Daniil Medvedev: ecco cosa deve accadere.

Gli occhi di tutti gli amanti del tennis sono puntati su Jannik Sinner alle Atp Finals 2021. Il golden boy italiano è subentrato all’infortunato Matteo Berrettini nel migliore dei modi: nel match d’esordio disputato nella seconda giornata del Gruppo Rosso si è imposto nettamente sul polacco Hubert Hukacz con il punteggio 6-2, 6-2.

Dopo la brillante gara il giovane tennista altoatesino è adesso chiamato all’impresa contro il russo Daniil Medvedev, numero 2 al mondo e vincitore delle Atp Finals dello scorso anno, che si sono disputate a Londra. È lui il favorito per il prestigioso torneo, insieme al numero 1 del ranking Novak Djokovic.

Il match tra Sinner e Medvedev, ultimo incontro del Gruppo Rosso, è in programma giovedì 18 novembre alle ore 21: sarà trasmesso in chiaro su RaiDue e in live streaming su Rai Play. Gli abbonati di Sky potranno seguire la sfida anche su Sky Sport e Sky Sport Tennis, oltre che in streaming su Sky Go.

Sinner alle Atp Finals: le combinazioni per la qualificazione alle semifinali

Il forfait di Matteo Berrettini causato dall’infortunio ai muscoli addominali ha portato Daniil Medvedev a qualificarsi automaticamente alle semifinali. Essendo rimasto aperto un solo slot e avendo disputato un match in meno rispetto ai suoi avversari, Jannik Sinner non è padrone del proprio destino. Il suo ostacolo è il tennista tedesco di origini russe Alexander Zverev, che ha all’attivo una vittoria e una sconfitta.

Il 20enne di San Candido, oltre ad essere costretto a vincere il match con Medvedev, dovrà anche sperare che il polacco Hubert Hurkacz, già fuori dai giochi con due sconfitte, vinca contro Alexander Zverev. Solo così potrà avere accesso alle semifinali. Senza la vittoria di Hurkacz, l’eventuale impresa di Sinner contro il numero 2 del ranking Atp non sarà sufficiente per approdare al turno successivo.

Il polacco scenderà scenderà in campo contro Zverev alle ore 14 di giovedì 18 novembre, quindi prima di Sinner e Medvedev. Per questo motivo la stella del tennis italiano affronterà la sfida sapendo già se potersi giocare o no le semifinali. In ogni caso, a prescindere dalla qualificazione in palio, vincendo il complicato match potrà conquistare punti pesanti per la classifica Atp: attualmente si trova già nella top 10.

