Cosa sapere su Antonio De Luca, chi è il medico dei vip accusato dalla Procura di Roma per la vicenda Green Pass falsi.

Il medico dei vip, Antonio De Luca, è finito sotto inchiesta da parte della Procura di Roma, qualche settimana fa, coinvolto nella vicenda dei Green Pass falsi. Infatti, viene accusato di avere fornito ai suoi pazienti falsi Certificati Verdi. Tra i suoi pazienti, c’è Pippo Franco, ma non è l’unico vip ad avere rapporti con il medico.

Antonio De Luca, infatti, lo scorso settembre era cena con il generale Francesco Paolo Figliuolo, commissario straordinario per l’emergenza Covid. Quest’ultimo è ovviamente del tutto estraneo all’inchiesta, ma i suoi rapporti con questo medico denotano appunto come De Luca non sia propriamente un dottore di base qualunque.

POTREBBE INTESSARTI ANCHE –> Falsi Green pass, indagato medico di Pippo Franco: dubbi sull’attore

Sui rapporti dell’odontoiatra del quartiere Appio Tuscolano di Roma coi propri pazienti, del resto, c’è già un’inchiesta appunto coordinata dal procuratore aggiunto Paolo Ielo. Da questa sono emersi alcuni nomi illustri, in tutto ci sono otto personaggi romani, fra cui un ex magistrato. E tutti costoro sono ora accusati di reati penali.

POTREBBE INTESSARTI ANCHE –> Sequestrato il green pass falso di Pippo Franco

Le amicizie del medico Antonio De Luca, sotto inchiesta a Roma

La cena di settembre a cui era presente il generale Figliuolo, a quanto pare, non è stata l’unica a cui questo medico – ospite serale della trasmissione ‘Non è l’Arena’ condotta da Massimo Giletti su LA7 – abbia partecipato. Tra i pazienti del medico, che è docente di medicina legale e medicina del lavoro presso l’Università di Roma, c’è anche l’ex produttore cinematografico Vittorio Cecchi Gori.

Proprio De Luca lo difese a spada tratta, attaccando qualche tempo fa Rita Rusic, la ex moglie del produttore: “Sono stata l’unica persona in questi anni che non ha mai lasciato solo Vittorio. L’ho assistito in ogni cosa”, ha detto il medico a febbraio 2020 al settimanale ‘Nuovo’. E a quanto pare sarebbe stato lui il primo ad assisterlo quando Cecchi Gori nel 2018 ebbe un grave malore.

Dalle pagine del quotidiano ‘Il Messaggero’, apprendiamo poi che nel giugno 2020, il dottor De Luca ha organizzato una cena di onomastico, a cui parteciparono in molti: non mancava Pippo Franco, insieme alla moglie e al figlio Gabriele, nel cast di “Temptation island”. Ma c’erano anche altri personaggi noti, attori, musicisti, conduttori televisivi, ma anche gente che con lo spettacolo c’entra poco o nulla.

The post Antonio De Luca, chi è il medico dei vip accusato dalla Procura appeared first on Ck12 Giornale.