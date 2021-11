tony-esposito,-la-moglie-eleonora:-un-amore-lontano-dai-riflettori

Tony Esposito è sposato da molto tempo. La donna ha la passione per la pittura e sono molto felici e uniti

Il percussionista Tony Esposito da anni è legato a Eleonora Salvadori, sua moglie. Dei due si conosce davvero poco. Il musicista napoletano tiene molto alla sua privacy e non si è mai esposto più di tanto nel far conoscere aspetti che riguardano la sua persona.

Qualcosa si conosce e a quanto pare la famiglia è molto unita e felice. Il cantante di Kalimba di Luna si è fatto notare per aver lavorato con i più grandi della musica italiana e in particolare per essere stato membro di quella storica band che aveva lanciato un giovane Pino Daniele tra la fine deglianni Settanta e i primi Ottanta. Un periodo musicalmente florido con Tony che ha sempre avuto la sua Eleonora accanto.

Chi è Eleonora Salvadori, moglie di Tony Esposito da moltissimi anni

Tony Esposito ha sempre voluto tenere lontano dai riflettori il matrimonio con Eleonora preferendo che si parlasse della sua musica espressa da anni. Nei giorni successivi alla morte di Pino Daniele in vari interventi ha sempre ricordato che per la prima volto in quarant’anni di conoscenza, Pino per telefono gli disse “Tony ti voglio bene“.

Parole che ovviamente Esposito porterà per sempre nel suoi cuore così come sui palchi porta la musica condivisa con Pino e gli altri membri della storica band. In un’intervista rilasciata a Il centro nel gennaio 2017, dua anni dopo la morte del cantautore, Esposito ricordò che più di una volta all’anno con James Senese e Tullio De Piscono tengono un concerto in sua memoria “perché lui è stato uno degli autori più importanti del Novecento“, disse del caro amico.

