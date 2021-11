Oroscopo di Paolo Fox 18 novembre: amore e lavoro alle stelle questo giovedì

Ariete – Abbiate pazienza in amore, specie se ci sono due storie in ballo. Sul lavoro, anche se sembra che tutto sia contro di voi, non vi rassegnate.

Toro – Attenti a quel che dite in amore, oggi siete un po’ nervosi. Sul lavoro valutate bene le situazioni prima di concludere un affare.

Gemelli – In amore potreste venir innervositi da una persona. Anche sul lavoro si prevedono scontri, specie con chi è poco disponibile.

Cancro – Venere è ancora in opposizione, ma la situazione amorosa migliore. Sul lavoro potrebbe arrivare una buona risposta, ma dipende da ciò che avete seminato in passato.

Leone – La Luna è ancora storta in amore e prendete tutto un po’ troppo di petto. Calma sul lavoro, ascoltate le nuove proposte e attenti a ciò che dite.

Vergine – La Luna è nel vostro segno, valutate se fare una dichiarazione d’amore. Sul lavoro finalmente arrivano i frutti dell’impegno passato.

Bilancia – Nel pomeriggio c’è un po’ di instabilità in amore. Attenzione a tradimenti e gelosie. Sul lavoro c’è un po’ di nervosismo anche perché potreste avere di più.

Scorpione – In amore siate calmi, la Luna è in opposizione. Anche sul lavoro non va molto bene, Giove è contrario: vertenze e questioni legali da risolvere.

Sagittario – In amore non dovete prendere sottogamba le situazioni, chiarite quello che non va. Cauti sul lavoro: avete visto avanzare chi non lo meritava e questo vi provoca rabbia.

Capricorno – I prossimi giorni sono fondamentali per chi vuole rilanciarsi in amore. Attenzione alle finanze: ultimamente ci sono troppe uscite.

Acquario – Brutta giornata per le coppie in crisi, colpa delle polemiche. Sul lavoro non stancatevi troppo, rallentate.

Pesci – In amore la situazione è meglio di quel che pensavate. Novità importanti sul lavoro, ma attenti a Vergine e Gemelli.

