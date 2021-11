Oroscopo dell’amore: è tempo di guardare al futuro, ecco per quali segni

Gemelli – Giove e Mercurio, nei prossimi giorni, saranno piuttosto accesi e movimentati. Per questo la qualità delle tue relazioni sarà intensa, speciale. Giovedì ricercherai una fantasia e una libertà di pensiero e di azioni che potrebbe però innervosire chi hai vicino. Non esagerare mai con niente, vacci piano.

Cancro – E’ ancora e sempre Venere ad addolcire ogni situazione, a convincerti che, in fondo, l’armonia e le buone intenzioni sono l’unica cosa che davvero conta, che abbia un senso. Intanto Marte terrà accese le passioni, una voglia di cose uniche e speciali che a metà settimana potrebbe farsi davvero sentire.

Leone – Il Sole racconta di te, descrive passioni e preferenze del Leone. Per questo potresti iniziare la settimana senza troppa voglia di promesse o di speranze, puntando dritto verso la concretezza, verso un modo di vivere passioni e sentimenti che lasci poco spazio all’immaginazione.

Vergine -Potrebbe pesare quel diverso modo di vivere il giorno, di affrontare le situazioni. Da una parte tu, con la voglia di trovare soluzioni, di dare risposte a certe realtà. E poi chi ami, in questo periodo non troppo portato per i dialoghi. Una situazione che sabato rischia di creare qualche incomprensione o tensione.

Bilancia – Curioso osservare il rapporto tuo e di chi ami rispetto alle novità, a tutto ciò che non si controlla, che succede e basta. Perché Marte ti parla di chi, mercoledì, non avrà nessuna voglia o intenzione di cambiare programma o energia, ma Venere, venerdì, ti metterà addosso il desiderio di cose nuove, di spazi alternativi.

Scorpione – D ecisamente una settimana calda, intensa. Perché il Sole, nel tuo segno, ti convincerà a ricercare una passione che vada oltre le promesse, perché Marte (anch’esso felicemente in Scorpione) ti spingerà a amare di impulso, senza rispettare i modi e i tempi del cuore. Tanto da convincere il partner ad accelerare con i sentimenti.

Sagittario – Sarà una settimana dai destini e dalle tendenze instabili, imprevedibili, poco verificabili. Perché se lunedì potresti provare una certa insoddisfazione a causa di un Sole poco amico, ecco che giovedì i sogni e la fantasia di qualcuno ti consentiranno di sentirti molto meglio. Sabato, invece, saranno possibili tensioni in coppia.

Capricorno – Anche per questa settimana lascia fare a Venere, pianeta amico e alleato che penserà a come regalarti il look migliore per le coccole, per le cose dolci. Fidati anche della Luna Piena di venerdì, di quel fenomeno amico e davvero carico di buona energia che ti aiuterà a rendere leggera e divertente ogni situazione, ogni istante vissuto a due.

Acquario – Nei primi giorni della nuova settimana avrai a che fare con un partner che vive certe insoddisfazioni, che proverà a colmare le sue mancanze con passioni improvvise, con la voglia di qualcosa di speciale. Prova a seguire le onde dell’umore ma senza esagerare, senza reagire troppo ai suoi cambi di umore (e di amore).

Pesci – Lunedì il Sole rischia di far emergere dentro di te qualche dubbio, qualche considerazione circa ciò che vivi e ci che ti piacerebbe avere. Ma poi dovrai velocemente adattarti ai movimenti di un amore che non rimane mai fermo, che ti chiederà di accettare fantasie, emozioni e dubbi. Sabato evita in ogni modo lo scontro.

