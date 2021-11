meteo-17-novembre:-bersaglio-del-maltempo-sud-e-sicilia

Il meteo per questo giovedì 17 novembre prevede maltempo soprattutto al Sud e in Sicilia.

Un vortice di bassa pressione lascerà l’Italia, ma nella giornata di oggi, giovedì 17 novembre il meteo prevede che influenzerà ancora diversi settori della Penisola. A rischio sono soprattutto le aree del Centro-Sud e soprattutto la Sicilia.

Il clima migliorerà verso il fine settimana quando la perturbazione migrerà verso la Grecia riportando un tempo sereno e soleggiato prima al Centro-Nord e poi anche al Sud. Per quanto riguarda le temperature massime si prevede un rialzo nel settore Nord-Est dell’Italia e nelle regioni centrali, mentre ci sarà una diminuzione al Sud. Ecco le previsioni meteo nello specifico:

Meteo Nord Italia 17 novembre 2021

Il mattino sarà caratterizzato da nuvole in transito sulla maggior parte delle regioni settentrionali con fenomeni annessi sulla Pianura Padana. Al pomeriggio ancora molte nubi soprattutto sui settori adriatici, ma senza piogge. In serata si rinnovano le condizioni meteo stabili con alcune nuvole che sosteranno sulla Pianura Padana, mentre il cielo sarà aperto altrove.

Centro

Alcune piogge interesseranno in mattinata il basso Lazio, mentre il resto delle regioni al Centro Italia saranno caratterizzate da cieli nuvolosi ma senza fenomeni annessi, salvo cielo sereno in Toscana. Al pomeriggio si prevedono piogge in estensione anche sul resto del Lazio ed arriveranno anche a bagnare l’Appennino. In serata terminano le piogge lasciando il posto a qualche nuvola passeggera su quasi tutte le regioni centrali.

Sud e Isole

Il Sud Italia inizierà la giornata di oggi con piogge sparse ovunque e più intense in Sicilia. Il pomeriggio trascorrerà con piogge sugli stessi settori, salvo l’aumento del maltempo sulle coste siciliane. In serata continueranno le piogge in Sicilia e sui settori ionici, lasciando più stabile il clima altrove.