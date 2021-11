madame-e-sangiovanni,-scatta-il-bacio:-il-video-attesissimo-dai-fan

Madame e Sangiovanni, la coppia musicale ha unito il loro talento per creare un brano intitolato “Perso nel Buio”, i due artisti hanno celebrato la passione per la musica con questo singolo.

Il brano è stato pubblicato il 12 Novembre 2021, i due artisti hanno presieduto a diverse ospitata in radio e in digitale per riuscire promuovere il singolo con un duetto live.

L’inedito è stato proposto dalla casa discografica dei due artisti, la quale li ha scelti per essere rappresentata nella Festa del Cinema di Roma, Caterina Caselli si è occupata di rilasciare il nuovo singolo in collaborazione con i due artisti.

Il brano inedito è ispirato proprio alla loro amicizia, dove i due artisti hanno cercato di emergere dopo aver avuto successo con il pubblico di giovanissimi che continua a seguirli senza sosta.

La cantante ha partecipato al Festival di Sanremo nella categoria dei Campioni, mentre il cantante è stato il secondo classificato nel talent show di Amici con Maria de Filippi in onda su Canale 5.

I due artisti hanno unito le forze nel singolo “Perso nel Buio”, il cantante ha rivelato una certa sensibilità e fragilità emotiva dovuta alla velocità con cui la sua vita si è tramutata in qualcosa di inaspettato.

Madame e Sangiovanni, i due artisti si baciano nel nuovo video del singolo Perso nel Buio

Nel singolo si parla della vita cambiata in maniera così repentina, la quale ha portato il cantante a sentirsi più confuso e vulnerabile, ma dopotutto c’è una luce in fondo al “buio”. La forza e la voce della cantante e amica di sempre riescono a sciogliere le tensioni, per poi illuminare il cammino del cantante.

I due artisti si scambiano un bacio durante il video del singolo, questo ha dimostrato che la loro collaborazione è stata l’occasione giusta per crescere sia in maniera artistica che in maniera professionale.

Il cantante si è rivelato più maturo, il cambiamento ha rispecchiato il suo stato d’animo, molto più profondo e riflessivo, rispetto agli esordi, i due artisti si sono conosciuti due anni fa, proprio nello studio di Bias, un producer che aveva presentato i due artisti l’uno all’altra.

