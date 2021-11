Il dramma di Jennifer, la giovane mamma morta dopo il parto della figlia Giovanna Alma: lo choc dei familiari della donna.

Jennifer Handley Chiarello, di Mountainside, è morta il 19 ottobre, appena una settimana dopo aver dato alla luce sua figlia, Giovanna Alma Chiarello. La morte della giovane mamma del New Jersey è stata resa pubblica dai suoi familiari, con un necrologio in cui è stata attivata anche una raccolta fondi per i suoi funerali.

Nata il 17 dicembre 1984 a Lindsay, Ontario, Canada, era la figlia di Dave e Jean LaBerge Handley. È stata cresciuta dai suoi genitori e dall’amorevole nonna, Anna LaBerge. Dopo essersi diplomata al liceo nel 2003, la giovane donna ha completato la sua laurea in Business Administration presso la Trent University.

In seguito, ha ottenuto una specializzazione in finanza e marketing presso la Ryerson University di Toronto, in Ontario, dove ha ricevuto la borsa di studio della Ted Rogers School of Management. La sua esperienza nel marketing e nel product placement l’ha portata a realizzare una delle tante ambizioni di Jen: trasferirsi negli Stati Uniti.

Il dolore per Jennifer, la giovane mamma morta una settimana dopo il parto

Nell’ottobre del 2011, Jen ha fatto le valigie e si è trasferita a Greenville, nella South Carolina, e da lì a Charlotte, nella North Carolina. Qui ha iniziato anche ad appassionarsi di sport come il calcio. Durante un festival all’aperto nell’Epicenter, situato a Uptown Charlotte, ha trovato il giovane che poi sarebbe diventato il suo futuro e amorevole marito.

Hanno parlato solo per pochi minuti, ma si sono mantenuti in contatto occasionalmente tramite Facebook e si sono incontrati un’altra volta mentre l’uomo era a Charlotte per un viaggio d’affari. Tre anni dopo, Frank Chiarello – questo il nome dell’uomo, di evidenti origini italiane – è diventato così suo marito.

Frank e Jen si sono fidanzati il ​​giorno di Capodanno del 2016 e si sono sposati alla Liberty House di Jersey City il 24 giugno 2017. Un grande momento di gioia per loro è stato è arrivato il 12 ottobre 2021, quando Jen e Frank hanno accolto Giovanna Alma Chiarello tra le loro braccia. Ma dopo pochi giorni, il dramma: Jennifer si è improvvisamente aggravata ed è morta.

