La bellissima Hande Erçel miglior attrice al mondo: il premio fa invidia al fidanzato Kerem Bursin, che fa coppia con lei nelle soap.

Hande Erçel è stata dichiarata la vincitrice del Global Actress Of The Year Award nell’evento Global Nubia Awards (GNAs) 2021 che si è tenuto in queste ore. Di fatto si tratta della prima volta che un premio così ambito viene assegnato a un’attrice di soap opera di nazionalità turca.

Questo significa che la popolarità delle serie televisive prodotte in Turchia e sdoganate ormai in tutto il mondo ha raggiunto livelli inattesi. Per Hande Erçel, è il giusto riconoscimento per il grande e quotidiano lavoro svolto in questi anni. A bocca asciutta invece sia il fidanzato e collega di set, Kerem Bursin, sia il “bello” delle serie tv turche, ovvero Can Yaman.

Eda (Hande Erçel) e Serkan (Kerem Bürsin) sono protagonisti ormai indiscussi della fortunatissima serie “Love Is in the Air”, in Italia trasmessa da Canale 5 e ora giunta alla seconda stagione. Il suo grande talento, la sua sicurezza e il suo fascino hanno fatto innamorare i spettatori della serie turca non solo nel suo Paese d’origine.

Il premio per Hande Erçel è il giusto riconoscimento per il mondo delle soap turche?

C’è una domanda che va assolutamente posta: il premio per Hande Erçel è il giusto riconoscimento per il mondo delle soap turche? Sono in molti a ritenere che sia così e del resto l’attrice in questi ultimi anni ha dimostrato di meritare questo incredibile riconoscimento. Un premio che però è a tutto il mondo delle soap turche.

Anche se Kerem Bursin e Can Yaman sono rimasti a bocca asciutta, insomma, questo premio indirettamente è anche loro e di quanti ci hanno messo faccia e voce. La popolare attrice turca è stata votata dal popolo come vincitrice in questa categoria speciale, destinata a riconoscere e celebrare le migliori e più influenti attrici di tutto il mondo per l’anno 2021.

Peraltro, va detto che la concorrenza non era di certo delle più agevoli e a maggior ragione questo premio è davvero meritatissimo. Hande Erçel, infatti, ha battuto attrici ben più note come Emily Blunt, Deepika Padukone, Elçin Sangu, Phoebe Dynevor, Bae Suzy, Scarlett Johansson. Ad assegnare il premio, 56 Paesi diversi in giro per il mondo.

