GF Vip 6, Sophie Codegoni si sfoga con Alex Belli: “Non è l’unica”

GF Vip 6, Sophie Codegoni chiarisce con l’attore cosa pensa della situazione che si è creata all’interno della casa

Sophie Codegoni è stanca soprattutto dopo alcuni comportamenti assunti da Soleil. L’ex Uomini e Donne ha così deciso di parlare con Alex Belli per mettere delle cose in chiaro una volta e per sempre.

Tra le due donne c’è dell’astio e in particolare da parte di Sophie che mal digerisce alcune cose dette e fatte dalla coinquilina. La giovane ha così deciso di parlare con l’attore: “Ho fatto tante cose qui dentro. Quindi non ti permetto di dire che io sono qui dentro grazie a Gianmaria” o alle storie fake, anche perché non le ho mai fatte”, ha detto in riferimento a Soleil che aveva fatto una battuta per lei sgradevole sul rapporto cin Gianmaria.

Ha accusato che c’è stata mancanza di rispetto con le continue frecciative. “Lei pensa di essere l’unica qui dentro con personalità” ha aggiunto la Codegoni.

Belli non si è limitato ad ascoltare ma anche detto la sua, dicendo che è un suo modo di fare, quasi come a volerla giustificare. “Ha una sua personalità molto forte”, ha detto l’attore, riconoscendo che è anche dolce e umana.

GF Vip 6, Sophie Codegoni contro Soleil: “I miei modelli sono altri”

Sophie ha voluto sgombare il campo da ogni dubbio, ponendosi lontano da quanto detto da Sole. Non mi ispiro a lei, ha detto, rimarcando una propria personalità ed autonomia. “Siamo opposte, io ho proprio un modo diverso di vedere la vita“.

Come modello di donna da cui prendere ispirazione, dice, sarebbero più adatte Carmen o Katia. Alex ha chiuso il confronto in modo equilibrato. Ha detto di voler bene a Sole ma dall’altra parte c’è anche lei che da poco è entrata nel mondo della televisione e può far bene in questo percorso.

