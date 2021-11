Francesca Chillemi, altro che Can Yaman: lei è sposata con Stefano Rosso

Il gossip su Francesca Chillemi che fa arrabbiare tutti sui social, altro che Can Yaman: lei è sposata con Stefano Rosso.

Secondo una nota rivista di gossip, Can Yaman, noto per alcune soap di successo come ad esempio “Daydreamer”, in cui recita al fianco di Demet Ozdemir, ma anche per i suoi trascorsi amorosi, avrebbe una ‘tresca’ con una sua collega di set televisivo. Stiamo parlando dell’ex Miss Italia, Francesca Chillemi, siciliana doc.

In queste settimane, come noto, l’attore turco è in Italia per le riprese di una nuova fiction, “Viola come il mare”, ispirata al romanzo “Conosci l’estate?” di Simona Stanzini. Si tratta di una serie tv la cui uscita sembra prevista per la primavera del 2022 e appunto sul set lui recita con la Chillemi affianco.

Tra i due è nato subito un grande feeling dal punto di vista artistico ma anche una forte amicizia. Ovviamente, c’è chi cavalca l’onda di questo feeling, attestato anche da diverse storie sul profilo Instagram di lui. Mr. Wrong, che ovviamente non sembra voler replicare al gossip, nelle scorse settimane ha più volte pubblicato foto dal set.

“Francesca Chillemi è sposata”, i social contro il gossip su Can Yaman

A molti fan dell’attore, ma non solo a loro, intanto il gossip su Can Yaman e Francesca Chillemi non è andato proprio giù. Ma cosa è accaduto? Un noto settimanale ha postato alcune foto dell’attore che esce dal portone di un edificio di Roma, con il volto che appare camuffato. Poco dopo, è seguito da Francesca Chillemi. Secondo il settimanale, avrebbero passato due notti nella stessa stanza.

Ma appunto la Chillemi è felicemente sposata con Stefano Rosso, nato a Marostica, in provincia di Vicenza, il primo giugno 1979. Si tratta di un imprenditore veneto, figlio di Renzo Rosso, il fondatore del marchio Diesel, ma anche patron – proprio insieme al rampollo di famiglia – del Vicenza. “Ha una limpidezza che affascina, è diretto”, ha raccontato di lui Francesca Chillemi.

La coppia ha anche una figlia che si chiama Rania e ha 5 anni, inoltre l’amore tra i due non sembra essere mai stato messo in discussione. Così, in tanti si sono scagliati contro il settimanale che ha lanciato la “bomba” gossippara: “Senza pettegolezzi non vendete”, è una delle accuse. E ancora: “Ma prima di scrivere pensate a cosa provocano i vostri articoli? Certo che no è più importante vendere”.

