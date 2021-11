Ecco chi è Eleonora Storaro, la fidanzata di Gianluca Ginoble de Il Volo

Gianluca Ginoble scatta la prima foto ufficiale con la sua fidanzata, Eleonora Venturini Storaro. Ecco tutto quello che c’è da sapere su di lei.

Il cantante Gianluca Ginobile, principalmente conosciuto nel mondo della musica per essere membro del gruppo “Il Volo”, insieme a Ignazio Boschetto e Piero Barone, ha ufficializzato con uno scatto sul suo profilo Instagram (@gianginoble11) la sua fidanzata Eleonora Venturini Storaro.

Dopo aver fatto parlare molto il mondo del gossip sul nome e il viso che potesse avere la fidanzata di Gianluca dopo aver rivelato in una puntata di “Verissimo” alla Toffanin di essere fidanzato e che la compagna aveva il nome di sua madre, finalmente è proprio il cantante a mostrarcela. Il suo nome è Eleonora ed è nota nel mondo dello spettacolo per essere la nipote del direttore della fotografia Vittorio Storaro, che ha la fama si essere vincitore di ben tre premi Oscar per i film: “Apocalypse Now”, “Reds” e “L’ultimo imperatore”. “E alla fine ho incontrato te…”, scrive Gianluca come descrizione della foto che li vede riflessi si uno specchio d’epoca in un’elegante atmosfera.

Chi è Eleonora Venturini Storaro, fidanzata di Gianluca Ginoble

Non sappiamo molto della biografia di Eleonora Venturini Storaro se non ha che compiuto i suoi studi all’università de la Sapienza di Roma nell’indirizzo di Scienze della Moda e del Costume, mentre adesso si sta specializzando in Fashion Design all’Istituto Marangoni a Milano. Il suo profilo Instagram (@eleonora.venturini.storaro) conta più di 17mila follower e da qui possiamo capire che è un’appassionata di sport.

Dopo aver lavorato come illustratrice presso l’Accademia Koefia, attualmente Eleonora è impiegata come grafica designer presso la Marchesi Grafiche Editoriali a Roma.

