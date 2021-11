autostrada-a14-chiusa-per-allagamenti:-italia-spaccata-in-due

Aggiornamenti sulla viabilità: ci sono diversi problemi sulla A14. Il maltempo ha causato incidenti, rallentamenti e chiusure. Mercoledì 16 novembre sarà ricordato come un giorno nero per l’autostrada Bologna-Taranto. Straripamenti e allagamenti spaccano in due l’Italia bloccando molti tratti della corsia adriatica.

Sono stati segnalati degli straripamenti causati dalla forte pioggia a partire dalle 19:23 del 16 novembre 2021. Zona di riferimento: allacciamento Fano – raccordo per Fossombrone e svincolo Senigallia. Ma non è tutto. Tanti i problemi sulla A14, di fatto bloccata in più punti per tutta la serata.

Rallentamenti e incidenti per il maltempo sull’autostrada adriatica

Un incidente è stato segnalato alle 21:52 sullo svincolo di Macerata. Sul tratto Ancona-Pescara, c’è stata una perdita di carico, intorno alle 21:45, tra svincolo Pedaso e svincolo Fermo-Porto S.Giorgio.

Poco prima, intorno alle otto e mezza di sera, un’uscita è stata chiusa sempre a causa straripamenti presso lo svincolo Marotta-Mondolfo. Chiusa anche una rampa di accesso a causa lavori dalle undici di sera del 16 alle sei di mattina del 17 novembre 2021 nello svincolo Roseto Degli Abruzzi.

Di fatto, l’Italia è attualmente spaccata. Chiunque stia percorrendo la A14 sta sperimentando disagi e code. La situazione secondo il sito di autostrade è abbastanza pericolosa, in più punti, soprattutto verso Bologna e Ancona. Visibilità scarsa.

La situazione più critica sulla A14

Da poco è stato chiuso il tratto tra Pescara Sud e Pescara Ovest. La chiusura è prorogata fino alle sei di mattina del 17 novembre 2021 per lavori urgenti. Entrata consigliata verso Ancona: Pescara Ovest.

Lunghe code segnalate in Romagna e nelle Marche. Migliore la situazione in Puglia.

Nel primo pomeriggio, invece, un uomo (un camionista che stava soccorrendo due incidentate) è stato investito da un mezzo della Croce Verde nei pressi di Fermo: è dovuta arrivare l’eliambulanza…

