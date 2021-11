alessia-marcuzzi-ha-lasciato-la-tv:-come-vive-ora-la-conduttrice

Scopriamo di cosa si occupa Alessia Marcuzzi dopo l’inaspettato addio a Mediaset: al momento è escluso un suo imminente ritorno in televisione.

In tanti erano rimasti sorpresi quando Alessia Marcuzzi aveva annunciato qualche mese fa il suo addio alla rete Mediaset, dove è stata una dei volti più importanti per circa vent’anni. La conduttrice aveva spiegato di non aver trovato gli stimoli giusti per proseguire il rapporto con l’azienda di Cologno Monzese.

Da quando ha lasciato Mediaset, le voci su un suo eventuale ritorno in televisione non sono comunque mai mancate. Nessuna delle numerose indiscrezioni ha tuttavia mai trovato riscontro. Nelle ultime ore ha deciso di rompere il silenzio sulla questione attraverso le Storie del suo profilo Instagram.

Durante un “Ask” con i follower ha svelato come stanno le cose. “Quando ti rivedremo in tv? Ci manchi” le hanno chiesto i suoi fan attraverso il box dei messaggi. “Questa è una domanda che mi avete fatto in tanti – ha risposto l’ex presentatrice de Le Iene – anche voi mi mancate un sacco, tornerò quando sarò pronta”.

Alessia Marcuzzi, cosa fa oggi dopo l’addio a Mediaset

La risposta di Alessia Marcuzzi alla precisa domanda dei follower è chiarissima: al momento, almeno nel breve termine, non è in programma alcun ritorno in televisione. Probabilmente la conduttrice vuole aspettare che si presenti il progetto giusto per ripartire. Nel frattempo non ha alcuna fretta: infatti dopo aver lasciato Mediaset si è dedicata a tempo pieno alle sue attività da imprenditrice.

Ha due società: Luce Beauty, brand di cosmetici con prodotti realizzati con ingredienti di origine naturale, e Marks & Angels, un marchio di borse artigianali. In assenza del lavoro in tv, Alessia Marcuzzi sta dunque continuando a darsi da fare, dedicando le sue giornate alle sue aziende. Allo stesso tempo non ha mai smesso di aggiornare il suo blog La Pinella, dedicato alla bellezza, alla salute e ai viaggi.

