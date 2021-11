uomini-e-donne,-andrea-nicole-si-confida:-“ho-paura”

Uomini e Donne, Andrea Nicole sta ha un rapporto particolare con Alessandro ma non sa se lui possa reggere il percorso passato

Andrea Nicole ha parlato a cuore aperto visto che ormai ciò che c’è con Alessandro sembra essere qualcosa di solido.

Proprio per tale motivo comincia a pesare quello che veramente conta e in trasmissione ha espresso di aver paura per qualcosa. Il sentimento che la tronista ha verso il corteggiatore cresce e proporzionalmente anche il timore legato al proprio passato. Andrea com’è noto è infatti nata uomo e a diciotto anni ha iniziato il percorso di transizione. Oggi è donna (è infatti errato dire che è la prima tronista trans), ma è un passato che può pesare nel futuro.

Uomini e Donne, Andrea Nicole: “Il passato può essere un macigno”

“A volte ho quasi paura che lui non sia abbastanza forte, ma magari è una mia impressione, perché non c’è nulla che me lo faccia pensare”, ha detto Andrea Nicole che con queste parole dimostra di avere un atteggiamento protettivo, una premura apprezzabile perché dice chiaramente che fino ad oggi nulla le ha fatto pensare che Alessandro potrebbe non regge quello che definisce “un macigno“.

Per lui, però, sembra che non ci sia alcun tipo di problema e dice che si è avvicinata a lei perché hanno tante cose in comune come il valore della famiglia.

In precedenti puntate di Uomini e Donne si è parlato del percoso che Andrea ha avviato appena ha compiuto la maggiore età perché si è sempre sentita donna, già dall’adolescenza.

Proprio qualche settimana fa durante un’esterna ha raccontato in lacrime che in passato è stata la più grande delusione per i suoi genitori. Ora le cose sono cambiate e tutti vivono serenamente.

