sorteggi-playoff-per-il-mondiale:-come-funzionano-e-cosa-aspettarsi-per-l’italia

Un’inconsistente Italia ha fallito l’ultima partita del girone di qualificazione ai Mondiali, e ora dovrà superare i playoff per sperare di volare in Qatar. Che cosa aspetta all’Itala negli spareggi? E come funzionano le sfide di marzo?

Per ottenere la qualificazione per i prossimi Mondiali in Qatar, l’Italia di Roberto Mancini dovrà affrontare i temuti spareggi. E non sarà facile, viste le altre squadre in gioco. Il pareggio in Irlanda del Nord ha infatti condannato la nazionale italiana a una nuova, pericolosa prova da affrontare.

Vediamo insieme come funzionano i playoff per Qatar2022.

Playoff Mondiali: come funzionano e come si giocheranno

Ai playoff per Qatar2022 parteciperanno dodici nazionali: le dieci seconde dei dieci gruppi di qualificazione più le due migliori dell’ultima Nations League non qualificatesi attraverso i gironi classici.

Queste dodici squadre saranno divise in tre gironi. Quindi ci sono quattro nazionali per ogni girone. Un sorteggio deciderà gli abbinamenti delle sfide. Per ora sappiamo che ogni girone sarà composto da due teste di serie e due non teste di serie. Le due teste di serie giocheranno contro le due non teste di serie in semifinale, in gara unica, poi le due vincitrici si sfideranno nella finale, di nuovo in gara secca. Così conosceremo le nazionali qualificate al mondiale in Qatar. Una sola per ogni girone.

Ecco, dunque. Dai tre gironi, quindi, dovranno uscire le ultime tre qualificate al prossimo campionato del mondo.

Le date del sorteggio e degli spareggi Mondiali

Il sorteggio per i gironi degli spareggi mondiali si terrà il 26 novembre 2021, alle cinque del pomeriggio, a Zurigo. Come forse sapete, le date delle semifinali sono già state fissate. Si giocherà il 24 e 25 marzo 2022. Invece, il 28 e il 29 marzo 2022 si giocheranno le tre finali.

Le teste di serie giocheranno in casa le semifinali. Per le finali, invece, tutto sarà deciso dal sorteggio.

Contro chi potrebbe sfidarsi l’Italia negli spareggi?

Ecco tutte le nazionali che giocheranno gli spareggi: Italia, Portogallo, Svezia, Russia, Galles, Polonia, Macedonia del Nord, Austria e Repubblica Ceca. Poi una fra Finlandia o Ucraina, e un’altra fra Olanda o Turchia o Norvegia. Particolarmente temute sono il Portogallo, l’Olanda e la Norvegia.

L’Italia sarà una delle sei teste di serie, e questo in base al punteggio ottenuto ai gironi di qualificazione. Anche il Portogallo è di sicuro una testa di serie. L’Austria, sicuramente, non sarà una testa di serie.

