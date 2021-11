“se-mi-danno-il-permesso…”.-frecciata-di-mara-venier-alla-rai:-pronto-il-blitz-a-mediaset?-la-soffiata

Al Grande Fratello Vip interviene anche Mara Venier. La conduttrice di Rai1 fa irruzione nella puntata del 15 novembre del programma di Canale 5 con una telefonata a Giucas Casella. L’illusionista ha festeggiato il suo compleanno: prima un filmato con gran parte della famiglia che lo segue e tifa poi l’arrivo di James Casella, il figlio che è stat0 a pochi passi da lui. Ma ecco che a un certo punto è arrivata la telefonata della Venier, che ha lavorato a fianco di Casella per diverse edizioni di Domenica In.

La chiamata è iniziata con la conduttrice che si è collegata con la trasmissione condotta da Alfonso Signorini per cantare “Happy Birthday to you”. Poi il messaggio all’amico: “Ciao Giucas, ti penso tanto in questi giorni”. Da qui il siparietto: “Giucas non ha mai provato a baciarmi, ti dirò una cosa! A me inizia pure ad infastidirmi. Potrei dire molte cose, potrei raccontare di alcuni suoi viaggi a Parigi. In qualche sauna, in Grecia…“.

Ma la Venier ha voluto salutare anche un’altra concorrente della Casa: Katia Ricciarelli. “Katia vai avanti! Hai seguito i miei consigli! Ti vedo felice e serena!”. A quel punto è il soprano a convincerla a fare una capatina in casa. Offerta a cui la Venier risponde così: “Se in Rai mi danno il permesso vengo molto volentieri”.