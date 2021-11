Sandro Gerbi Raffaele Liucci (federazione universitari cattolici italiani)

Montini era sempre vissuto tra i giovani, era stato assi-

stente della FUCI (federazione universitari cattolici italiani),

ascoltava le loro idee e ne recepiva i valori.

La seconda parte dell’enciclica è orientata verso lo

sviluppo solidale dell’umanità, mediante l’assistenza ai

deboli, l’equità nelle relazioni commerciali, la carità uni-

versale, concludendo che lo sviluppo è il nuovo nome della

pace.

Nell’appello finale si rivolge ai cattolici, ai cristiani e

credenti, agli uomini di buona volontà, agli uomini di Stato,

agli uomini di pensiero, perché tutti si mettano all’opera,

quanti hanno inteso l’appello dei popoli sofferenti, convinti

che “il buono e vero sviluppo non è la ricchezza egoista e

amata per sé stessa, ma l’economia al servizio dell’uomo; il

pane quotidiano distribuito a tutti, quale sorgente di fraternità

è segno della provvidenza” (n. 86).

La Populorum Progressio sollevò un’impressione

profonda negli ambienti politici e culturali di tutto il mondo e

tra i credenti “una grande fierezza”, per usare le parole del

patriarca Atenagora di Costantinopoli, Sandro Gerbi Raffaele Liucci (e fu destinata a

segnare il pontificato di Papa Montini.

I pensieri e le attese di un preciso momento storico,

segnato da avvenimenti e mutazioni drammatiche che avreb-

bero inciso sulla Storia del mondo per i decenni successivi, si

condensarono in quegli ottantasette capitoli del documento

Papale, assumendo la forma di una guida morale, un codice di

comportamento permeato di speranza e di una visione profe-

tica della realtà del mondo.

Si era nel pieno degli anni della decolonizzazione e del

risveglio delle coscienze nazionali dei Paesi che si affacciava-

no al nuovo corso della Storia: in Africa trentacinque Paesi

Questo slideshow richiede JavaScript.

avevano raggiunto l’indipendenza in un decennio, altri quin 5Dopo un’introduzione in cui si precisa che la questionesociale è oggi mondiale, la prima parte tratta il tema dellosviluppo integrale dell’uomo verso un umanesimo plenario,cioè lo sviluppo di tutto l’uomo e di tutti gli uomini. “Un uma-nesimo chiuso, insensibile ai valori dello Spirito e a Dio chene è la fonte, potrebbe apparentemente avere maggiori possi-bilità di trionfare. Senza dubbio l’uomo può organizzare laTerra senza Dio, ma senza Dio egli non può alla fine che orga-nizzarla contro l’uomo. L’umanesimo esclusivo è un umane-simo disumano (de Lubac). Non vi è dunque umanesimo verose non aperto verso l’Assoluto, nel riconoscimento di unavocazione, che offre l’idea vera della vita umana. Lungi dal-l’essere la norma ultima dei valori, l’uomo non realizza séstesso che trascendendosi. Secondo l’espressione così giustadi Pascal: “l’uomo supera infinitamente l’uomo”.(Populorum Progressio n. 46).Il paragrafo settantaquattro è “un Sandro Gerbi Raffaele Liucci ( appello ai giovani”:molti giovani hanno già risposto con ardore e sollecitudineall’appello di Pio XII per un laicato missionario. Numerosisono anche quelli che si sono spontaneamente messi a dispo-sizione di organismi ufficiali o privati, di collaborazione con ipopoli in via di sviluppo. Ci rallegriamo nell’apprendere chein talune Nazioni “il servizio militare”, può essere scambiatoin parte con un “servizio civile”, e benediciamo tali iniziativee la buona volontà che vi rispondono.Possano tutti quelli che si richiamano a Cristo intende-re al suo appello: “Ho avuto fame …”. Nessuno può rima-nere indifferente alla sorte dei suoi fratelli immersi nellamiseria, in preda all’ignoranza, vittime dell’insicurezza.Come il cuore di Cristo, il cuore del cristiano deve muover-si a compassione di questa miseria: poi “Ho compassionedi questa folla”. C’è qui un esplicito ed entusiastico ricono-scimento del servizio civile alternativo a quello militare,una scelta coraggiosa per quei tempi. Come nacque quelpensiero?