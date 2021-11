Oroscopo di Paolo Fox 17 novembre: se aspettate l’amore questo è il mercoledì giusto

Ariete – Prudenza in amore. Situazione strana sul lavoro, non ti senti compreso.

Toro – Si prospetta un miglioramento sul versante sentimenti, nelle prossime ore. Sul lavoro la situazione è delicata: ci pensate molto e vi dedicate anima e corpo a un progetto in cantiere da molto, ma attenzione alle ripercussioni in famiglia e nelle amicizie.

Gemelli – Una buona energia vi dà la carica e rimette in gioco i sentimenti. Sul lavoro potrebbe arrivare una nuova offerta.

Cancro – Nonostante la Luna favorevole nelle ultime 48 ore ci sono stati disagi in amore. Stanchezza anche sul lavoro e questo incide sui rapporti.

Leone – In amore ci sono dubbi nelle storie che hanno avuto problemi. Se avete un’attività in proprio procedete con calma.

Vergine – Luna e Venere sono dalla vostra e perciò questa è una giornata buona per i sentimenti. Sul lavoro un Cancro o un Pesci potrebbero aiutarvi a migliorarvi sul profilo professionale.

Bilancia – La tempesta emotiva amorosa sembra passata, ma c’è ancora un po’ di agitazione sia dentro che fuori di voi. La carica di energia sul lavoro è buona.

Scorpione – Luna in opposizione per quanto riguarda l’amore: metterà in discussione tutto. Attenzione anche sul lavoro, sebbene la situazione non sia propriamente sfavorevole ci sono problemi che vanno superati.

Sagittario – Allerta in amore: tutto ciò che non funziona nel rapporto va affrontato entro venerdì. Cauti anche sul lavoro: Giove è favorevole, valutate se cambiare lavoro ma attenti a non fare passi falsi.

Capricorno – Il momento è giusto, in amore, per fare proposte. Sul lavoro, grazie agli astri favorevoli, potrebbero partire progetti importanti.

Acquario – Luna contraria in amore: questo vi porterà a prendere tutto di petto. Sul lavoro fate attenzione a non sbagliare e a non andare di corsa: potreste fare degli errori.

Pesci – Novità in amore, grazie alla Luna in sestile. Possibili incontri importanti sul lavoro. Ragionate con calma se dovete fare un passo importante.

