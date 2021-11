Nicole Perina, incidente mortale: il fidanzato ora è nei guai

Nicole Perina, le indagini in corso sul decesso della 21enne nel doppio incidente avvenuto nella notte del 14 Novembre 2021, evidenziano le indagini sul fidanzato in evidente stato di ebbrezza.

Tutta la comunità di Bordo Roma a Verona è ancora provato dopo aver appreso la notizia del decesso, dell’ex studentessa 21enne presso l’Istituto Stimmatini.

La studentessa ha perso la vita nella notte tra domenica e lunedì a Zevio, lo schianto in auto contro un segnale stradale è stato fatale per la ragazza 21enne, adesso il suo coetaneo e fidanzato 20enne è indagato dalla Procura per omicidio stradale.

Le autorità giudiziarie hanno disposto sin da subito l’autopsia, la quale fugherà ogni dubbio circa il decesso, l’Opel Corsa coinvolta nell’incidente è stata esaminata dai periti e dai Carabinieri della stazione di Zevio, i quali stanno continuando a condurre le indagini.

Prelevando il sangue del fidanzato e conducente, è stato rilevato un tasso alcolemico superiore ai limiti di legge degli 0.5 grammi. L’amore tra la studentessa e il suo fidanzato 20enne era stato celebrato sui loro profili Facebook tramite un post.

La studentessa era innamoratissima del suo fidanzato, ci sono diverse emoticon con cuori e diversi commenti che lasciano intendere quanto era forte il legame tra i due.

L’Oper Corsa con a bordo i due fidanzato era in via Speranza, in direzione di San Giovanni Lupatoto-Zevio, prima dell’una di notte erano sotto una forte pioggia, per la troppa velocità sono usciti di strada sul rettilineo invadendo la corsia opposta.

Il fidanzato e conducente è accusato di aver abusato di fumi e alcol, ha perso il controllo schiantandosi senza frenare contro il palo della segnaletica stradale.

L’Opel Corsa ha riscontrato ingenti danni, la 21enne è riuscita ad uscire dal mezzo in uno stato di choc, ma per le ferite riportate si è risieduta in auto cercando di riprendersi dall’urto.

Improvvisamente dalla corsia opposta giunge un’altra Opel Corsa, il conducente era un residente di Oppeano, il quale ha cercato invano di evitare il mezzo della coppia.

Lo scontro è inevitabile, la ricostruzione degli investigatori ha riscontrato che il primo schianto effettuato contro la segnaletica stradale è stato fatale per la studentessa di 21 anni.

Invano il tentativo degli operatori sanitari di rianimare la vittima sotto gli occhi increduli del fidanzato, il quale ha assistito alla morte della sua ragazza 40 minuti dopo le manovre salvavita degli operatori sanitari e medici del 118.

