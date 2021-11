morto-d’infarto-a-40-anni:-era-una-star-del-reality-targato-mtv

La star dei reality è morto all’età di 40 anni dopo un improvviso attacco di cuore: aveva partecipato a un programma targato MTV.

Un grave dramma ha colpito in queste ore il mondo della tv e dello spettacolo, anche a livello internazionale. La star dei reality Jagnoor Aneja è morta all’età di 40 anni dopo un improvviso attacco di cuore.

La morte della star di MTV Love School è stata confermata da un caro amico che ha dichiarato che questi sarebbe morto il 23 settembre mentre viaggiava in Egitto. L’amico intimo dell’attore, Karan Singh Chhabra, ha detto che la star di MTV “era sana e una persona soddisfatta” al momento della sua morte.

Parlando con India TV News, ha dichiarato: “È molto doloroso per me perderlo in questo modo. Si stava divertendo ed era davvero felice, non ho davvero idea di come sia successo”. Aneja ha recitato nelle stagioni uno e due di Love School di MTV, che ha seguito le relazioni nella vita reale di alcune giovani coppie indiane e le loro prove.

Star del reality di MTV: ecco come è morto

Reagendo alla notizia, un altro caro amico, Mohammad Al Mahmoodi, ha affermato che la notizia è stata uno shock poiché Aneja sembra godesse di “salute e forma fisica” molto importanti. «Era perfettamente sano. In effetti, era molto serenoper la sua salute e forma fisica”, ha spiegato.

Mahmoodi ha aggiunto che è stato “difficile per me accettare la notizia” perché “non riuscivo a capire come fosse successo”. Jagnoor è nato nel 1981 in India da una famiglia indù e in precedenza ha lavorato molto nei concorsi di bellezza indiani. Nella prima stagione di Love School, Jagnoor ha frequentato la sua allora fidanzata Manisha, ma la coppia si è lasciata prima della seconda stagione.

Nella sua seconda apparizione, il personaggio televisivo ha iniziato una relazione con una donna di nome Monica, ma anche la loro storia è svanita, proprio mentre era in corso ancora la stagione del reality.

