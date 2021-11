meteo-16-novembre:-piogge-instancabili-sull’italia-e-allerta-in-campania

Le previsioni meteo per questo 16 novembre prevede piogge intense che colpiranno la maggior parte dell’Italia anche a carattere temporalesco.

Il meteo prevede ancora un meteo instabile per questo martedì 16 novembre a causa della bassa pressione. Il maltempo si concentrerà sopratutto al Sud della Penisola, ma non solo. Le piogge colpiranno anche le regioni settentrionali come l’ Emilia Romagna, Lombardia, Veneto, e il Centro, provocando maltempo su Toscana, Umbria, Marche. In quest’area d’Italia si prevede per questa giornata un abbassamento delle temperature massime, mentre sono in crescita al al Nord-Ovest, Sud e Isole Maggiori.

Continua l’allerta meteo in Italia, e in particolare in Campania, tanto che i sindaci stanno valutando se chiudere le scuole nella giornata di oggi a causa della pioggia insistente che colpirà la regione. Una situazione che tipicamente comporta rischio idrogeologico e un pericoloso innalzamento del livello dei corsi acqua. Questo fenomeno potrebbe portare a inondazioni delle aree circostanti otturando reti fognarie e non solo. Ecco le previsioni meteo nello specifico:

Meteo Nord Italia 16 novembre 2021 Il Nord d’Italia sarà caratterizzato già dalle prime ore del mattino da nubi sparse su tutte le regioni, ma senza fenomeni annessi. Il pomeriggio trascorrerà senza variazioni di rilievo, salvo qualche pioggia in arrivo sull’Emilia Romagna. In serata nuvolosità anche compatta su tutti i settori con possibilità di deboli piogge sparse specie sulla Pianura Padana. Centro Al Centro Italia si prevede una mattinata nuvolosa con piogge irregolari ovunque e a carattere temporalesco sull’area abruzzese. Il pomeriggio sarà ancora nuvoloso con maltempo sparso, ma di debole intensità. In serata le piogge insisteranno prevalentemente sulle regioni adriatiche, mentre altrove si potrà godere di un clima sereno, ma con cieli nuvolosi. POTREBBE INTERESSARTI: Datteri di mare: cosa sono, prezzo e perché sono illegali Sud e Isole Il Sud della Penisola sarò caratterizzato da maltempo sulla maggior parte dell’area, e sarà più colpita la Sardegna, mentre si prevede un clima più asciutto sulla Sicilia. La giornata continuerà con tempo instabile con piogge nei medesimi settori. In serata si rinnovano condizioni di maltempo con temporali sparsi su tutte le regioni.

