Marco Bonini, chi è l’attore: carriera e successi

Marco Bonini, ha origini laziali, il suo talento in diversi campi gli ha permesso di lavorare sin da subito nel mondo dello spettacolo, le sue grandi capacità attoriali gli hanno permesso di lavorare sia sul piccolo che sul grande schermo.

Tra fiction, pellicole e piccolo schermo, l’attore diventato sin da subito l’icona del cinema italiano, è figlio di un impiegato statale, mentre sua madre è un vigile urbano, ha un fratello più piccolo.

L’attore ha cominciato la sua carriera come ballerino, lascerà la danza per dedicarsi totalmente alla recitazione, studierà per diventare attore presso l’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica Silvio d’Amico e il Centro Sperimentale di Cinematografia, contemporaneamente ha conseguito una Laurea in Filosofia.

L’attore si è esibito in teatro ed ha esordito come attore in tv, partecipando a diverse fiction di successo, la sua ultima interpretazione è stata nella fiction “La Dottoressa Giò” con Barbara d’Urso su Canale 5.

L’attore ha interpretato diversi ruoli sul grande schermo in pellicole come “Smetto quando voglio”, Masterclass, Ad Honorem. L’attore nasce a Roma il 20 Agosto del 1972, ha sposato Sinne Mutsaers, l’attrice americana nata a Los Angeles, dal loro amore sono nati i due figli Orlando e Maya.

Marco Bonini, chi è l’attore che ha recitato in diverse fiction e pellicole sul grande e piccolo schermo

L’attore è felicemente sposato con Sinne Mutsaers, la stilista e attrice americana , i due si sono conosciuti su un volo diretto per Roma. Dal loro amore sono nati due figli, Maya e Orlando, sono molto affiatati tra di loro, con i loro genitori hanno anche recitato in diverse produzioni cinematografiche.

L’attore ha coltivato la passione della danza, per poi studiare recitazione, dopo aver conseguito una laurea in Filosofia, si dedicherà alla recitazione esattamente all’età di 19 anni, lasciando il sogno di diventare un “primo” ballerino.

Nel 2003 ha affiancato Diane Lane in “Sotto il sole della Toscana”, è stato tra i primi volti di punta nel mondo delle fiction italiane, nel suo curriculum ci sono Don Matteo, Un Posto al Sole, i Liceali e Un Medico in Famiglia.

Il suo profilo Instagram è seguito assiduamente dai suoi fan, l’attore ama condividere diversi scatti della sua vita privata con i suoi fan sui social.

