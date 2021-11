lombardia:-progetto-innovamusei,-16-progetti-finanziati-con-2,1-mln

Milano, 16 nov. (Adnkronos) – Si è conclusa la prima fase del bando regionale Innovamusei con la pubblicazione della graduatoria sul portale di Unioncamere Lombardia. Il progetto è nato dalla collaborazione tra Regione Lombardia, Fondazione Cariplo e Unioncamere Lombardia per dare un supporto alle istituzioni culturali e alle imprese culturali e creative lombarde. Sono state presentate 27 domande di contributo e al termine dell’istruttoria sono stati finanziati 16 progetti per 2,1 milioni di euro, a fronte di un investimento totale per i progetti approvati di oltre 3 milioni di euro.

“Il nostro obiettivo – ha sottolineato l’assessore regionale all’Autonomia e Cultura, Stefano Bruno Galli – è quello di sostenere due settori culturali strategici valorizzando le istituzioni museali ed ecomuseali riconosciute dalla Regione e anche le imprese culturali creative, che rappresentano una splendida realtà. La pandemia ha messo in crisi questi comparti. Regione Lombardia intende pertanto rilanciare i luoghi della cultura facendo leva sull’attrattività. Fondamentale risulta la sinergia tra pubblico e privato che sta continuando a dare risultati davvero molto significativi”.

Fondazione Cariplo, ha detto il suo presidente Giovanni Fosti, “sostiene la cultura come risorsa per persone e i territori. In questa fase così delicata Fondazione Cariplo continua sostenere i soggetti e luoghi della cultura: attraverso Innovamusei vogliamo supportare i Musei nel ripensamento delle attività e del proprio funzionamento, perché possano raggiungere un pubblico sempre più ampio, utilizzando nuovi linguaggi e nuove tecnologie, e diventare luoghi significativi capaci di creare valore per le persone e il territorio. Questo percorso, sviluppato in collaborazione con Regione Lombardia e Unioncamere, ha l’obiettivo di favorire sperimentazioni utili a creare nuovi modelli di lavoro ed esperienze che siano da esempio per il settore”.