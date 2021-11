L’Eredità, Ketty torna in studio: per molti è la sosia di Valeria Bilello

I protagonisti del quiz show di Raiuno, L’Eredità, Ketty torna in studio per difendere il titolo: per molti è la sosia di Valeria Bilello.

Torna tra poco in studio al quiz show L’Eredità, il gioco più longevo della televisione italiana, in onda su Raiuno ogni sera alle 18.45 e condotto da Flavio Insinna, per difendere il titolo di campionessa in carica. Lei è Ketty, una ragazza di 22 anni che finora si è ben comportata.

Infatti, pur non vincendo nulla alla Ghigliottina, è riuscita ad arrivare per due puntate consecutive al round finale e quindi a diventare la campionessa in carica, sebbene appunto senza portafoglio. “Simpatica, preparata, allegra, giocosa”, questo uno dei tanti giudizi apparsi in Rete su questa ragazza.

Ketty, che proviene da Fontaniva, in provincia di Padova, ma che comunque studia a Trento, sta davvero conquistando il pubblico, sebbene come sempre qualcuno abbia da criticare. La maggior parte dei giudizi su di lei sono comunque estremamente positivi. Un’utente evidenzia: “Tanto brava e carina”.

L’incredibile somiglianza tra Ketty dell’Eredità e Valeria Bilello

Altri osservano ancora: “Che simpatica e brava” oppure “Bravissima”. Insomma, Ketty viene sostanzialmente promossa dal pubblico del quiz show L’Eredità, sempre molto attento ai suoi concorrenti. Qualcuno osserva che la parola chiave della Ghigliottina ieri era molto semplice, altri la ritengono un autentico rompicapo, ma questo fa parte del gioco.

Sicuramente è il sorriso di questa ragazza, che ha due fratelli, Ludovico e Nicolò, a cui è molto legata, il primo è anche suo gemello, ad aver conquistato moltissimi telespettatori della trasmissione condotta da Flavio Insinna e anche lo stesso conduttore sembra fare il tifo quasi apertamente per lei.

Nel frattempo, tra i tanti messaggi ne appare uno che un po’ divide gli utenti, sebbene tanti sottolineano che le somiglianze ci siano. Infatti, un utente su Facebook osserva: “Assomiglia a Valeria Bilello”. E sono diversi coloro che sono d’accordo sul fatto che la nuova campionessa un po’ assomigli all’attrice lanciata ormai 20 anni fa da MTV.

