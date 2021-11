L’Eredità, Ketty Munari la campionessa: il retroscena sul fidanzato

I protagonisti del quiz show L’Eredità, Ketty Munari la campionessa da due puntate: il retroscena sul fidanzato.

Si chiama Ketty Munari, ha 22 anni e questa sera si presenta in tv al quiz show L’Eredità per provare a conservare il titolo di campionessa. Il gioco più longevo della televisione italiana, in onda su Raiuno ogni sera alle 18.45 e condotto da Flavio Insinna, continua a sfornare nuovi campioncini.

Una di questi è sicuramente la giovanissima Ketty Munari, la quale però è arrivata per due volte in fondo, al gioco della Ghigliottina, senza ottenere il montepremi finale. Poco più di un mese fa, questa ragazza che sta raccogliendo i favori del pubblico, grazie alla sua solarità, ha compiuto 22 anni.

La ragazza, che proviene da Fontaniva, in provincia di Padova, ma che comunque studia a Trento, sta davvero conquistando il pubblico. Nata a Cittadella, sempre alle porte di Padova, ha due fratelli, Ludovico e Nicolò, a cui è molto legata, il primo è anche suo gemello. Secondo alcuni telespettatori assomiglia molto all’attrice e conduttrice tv, Valeria Bilello.

Il retroscena sul fidanzato di Ketty Munari, campionessa al quiz show L’Eredità

Anche diverse persone che la conoscono da quando era piccola le hanno fatto gli auguri per il suo compleanno e sottolineano come da quei tempi sia davvero molto cresciuta e maturata. La sua maturità l’ha dimostrata anche all’interno del quiz show condotto da Flavio Insinna, in queste serate, avanzando di turno in turno con grande coraggio.

La studentessa di Beni Culturali presso l’Università degli Studi di Trento, infatti, ha affrontato finora molto bene le prove che l’hanno vista impegnata nel quiz show di Raiuno. Già diplomata al Liceo Tito Lucrezio Caro di Padova, seguita da centinaia di follower sul suo profilo Instagram (che è privato), Ketty Munari ha avuto la meglio per due serate su Giovanni Marconi, che proviene da Ancona e che anche lui si è dimostrato molto preparato.

Rispetto alla partecipazione della ragazza al quiz show che va in onda su Raiuno, è emerso un retroscena davvero interessante e particolare. Infatti, la sua partecipazione nasce da una sorta di scommessa fatta con il suo fidanzato, Paolo. Questi ha detto che se lei fosse arrivata fino in fondo, anche lui avrebbe tentato i casting per il quiz show. Ora dovrà tenere fede alla parola data.

