La lite Morgan-Lucarelli continua in tv: “C’è querela”

La lite Morgan-Lucarelli continua dopo che lei ha pubblicato lo screen di una chat privata: cos’hanno detto ospiti in 2 diverse trasmissioni

Continua la lite tra l’opinionista televisiva Selvaggia Lucarelli e Morgan. Tutto è cominciato sabato scorso a Ballando con le stelle dove lei in veste di giudice mentre il cantante partecipa come bellerino.

Alla fine della performance, una samba, Morgan le aveva detto di non capire niente, “sei una scimmia”, dopo che lei non aveva apprezzato l’esibizione.

La giornalista gli aveva risposto che lui non era lucido e la polemica è continuata il giorno dopo. La Lucarelli ha pubblicato uno screen dove Marco Castoldi (il vero nome di Morgan) in una chat privata su Instagram le spiegava che era un gioco e che non aveva intenzione di offendere.

“Caro Morgan, io non recito e ancor più non recito con copione e ruoli decisi da te, in uno stato di scarsa lucidità”, ha scritto come didascalia dello screen, chiedendo le pubbliche scuse.

Lite Morgan-Lucarelli, l’annuncio di Morgan

Dalla trasmissione di sabato sera ai social, la lite è proseguita ancora in tv. Nell’appuntamento di lunedì 15 novembre di Oggi è un altro giorno, Morgan è stato ospite nel salotto di Serena Bortone con Alessandra Tripoli.

Sono tante le stoccate che Morgan ha lanciato alla Lucarelli. Ha detto che non è indicata per il ruolo di giurata perché è di un altro ambito. Lo sa bene lui che ha ricoperto lo stesso ruolo per dieci anni a X-Factor, ricorda.

“Lei non ha competenze di ordine artistico né preparazione. Per me è imbarazzante vedere la sua impreparazione, non è in grado”, ha affermato.

A queste pesanti parole è seguita una rivelazione. Tornando a parlare di quel messaggio inviato in privato ma pubblicato dalla Lucarelli, ha detto che c’è una querela perché “è violazione della privacy“.

Più o meno nelle stesse ore, in collegamento a La vita in diretta, anche Selvaggia Lucarelli ha parlato di nuovo della vicenda: “Più che un botta e risposta è stato uno sproloquio di Morgan dove mi è stato difficile introdurmi per rispondere”, ha detto in riferimento a quanto successo sabato.

