Il Collegio: perché stasera 16 novembre non va in onda

La quarta puntata del reality show Il Collegio oggi, martedì 16 novembre, non andrà in onda. I motivi della clamorosa decisione della RAI

La puntata numero quattro, delle nove previste, della sesta edizione de Il Collegio è stata rinviata a data da destinarsi.

Brutta sorpresa, nel momento dalla pubblicazione settimanale del palinsesto della RAI per i fan de Il Collegio. Ed in particolare nel momento della pubblicazione del palinsesto di RAI 2, il canale che mette in onda la trasmissione. Martedì 16 novembre Il Collegio è cancellato.

Il reality show che prende le mosse dal format del programma britannico di Channel 4 That’ll Teach ‘Em è giunto alla sesta edizione, quella che fino ad oggi ha avuto il minor riscontro in termini di numeri di share e di consenso di pubblico.

La media spettatori, al momento, è di circa 1.400.000 con punte di 1.700.000 ed uno share sempre sotto l’8%. Negli anni scorsi era sempre in doppia cifra. E forse proprio per questo motivo l’attesa puntata di martedì 16 novembre è stata eliminata dalla palinsesto.

Nella puntata in questione, la quarta come detto, è quella nella quale il preside Paolo Bosisio, supportato dai sorveglianti Lucia Gravante e Matteo Caremoli e dagli insegnanti del corso, dovrebbe dare alcune importanti indicazioni per il proseguimento dell’avventura dei concorrenti.

La decisione della RAI arriva come un fulmine a ciel sereno e sta già facendo molto discutere, soprattutto, sui social network i fan del programma.

Ma perché è stata presa questa decisione? Il motivo, a quanto apprende la redazione di Cronaka 12 dall’Ufficio Stampa della RAI, non è legato all’andamento negativo del programma ne tanto meno a frizioni interne alla trasmissione stessa paventate sui social. E’ stata una decisione della Direzione Generale dell’Azienda.

La decisione è stata presa per la concomitanza degli ATP Finals di Tennis in programma a Torino dal 14 al 21 novembre. Il torneo che mette di fronte i migliori otto tennisti della classifica mondiale.

La sera di martedì 16 novembre, alle ore 21:00, scende in campo il campione italiano, il finalista a Wimbledon, Matteo Berrettini che, dopo il ritiro per infortunio nel match di esordio contro il tedesco Zverev, dovrà incrociare la racchetta con il polacco Hubert Hurkacz. La Rai, che detiene i diritti di trasmissione del torneo, ha deciso di seguire in diretta l’evento e a farne le spese è proprio Il Collegio.

La puntata del reality show diretto da Federico Favaron, Fabrizio De Plano e Fabio Calviche che non andrà in onda questa sera sarà recuperata martedì 23 novembre con conseguente riprogrammazione delle puntate successive. In ogni caso, i fan potranno vederla comunque in esclusiva su Raiplay in streaming.

