gf-vip,-inquilini-ancora-ignari-del-prolungamento:-“finisce-a-dicembre”

Nella casa del Gf Vip 6 nessuno si aspetta che il reality possa subire un prolungamento, come avvenuto lo scorso anno durante il lockdown: secondo alcuni “vipponi” l’ipotesi è ormai da escludere.

È notizia di pochi giorni fa il prolungamento ufficiale della sesta edizione del Grande Fratello Vip. Il reality, battendo pure il record di durata dello scorso anno, si protrarrà fino al mese di marzo 2022. Secondo il calendario aggiornato la finale dovrebbe essere infatti programmata per lunedì 14 marzo.

I concorrenti non sono però ancora consapevoli del prolungamento in quanto non gli è ancora stato comunicato. Come reagiranno nel momento in cui verranno a sapere che gli aspettano altri quattro mesi di “reclusione” nella casa più spiata d’Italia? In merito alla durata dell’edizione alcuni inquilini hanno già iniziato a farsi qualche domanda.

Gf Vip, Sophie e Lulù non si aspettano il prolungamento

Nelle ultime ore Sophie Codegoni e Lulù Selassiè si sono ritrovate a parlare di quando il Gf Vip 6 chiuderà i battenti. Gli accordi iniziali prevedevano che terminasse entro il mese di dicembre 2021 ed entrambe si sono dette sicure del fatto che sarà così.

Secondo l’ex tronista il reality non subirà alcun prolungamento in quanto se fosse stato il contrario “sarebbero già entrati nuovi concorrenti”. “Ormai non entrerà più nessuno”, ha dedotto sostenendo che non avrebbe senso far entrare nuovi volti in casa a novembre già inoltrato. “Finirà il giorno stabilito”, ha aggiunto, riferendosi al 13 dicembre. Della stessa idea anche Lulù, che si è detta certa che il contratto firmato prima di prendere parte all’esperienza verrà rispettato nei termini stabiliti.

Tuttavia neppure l’anno scorso, quando ha trionfato Tommaso Zorzi, nessun concorrente si aspettava un prolungamento. E questa volta ci attende addirittura l’edizione più lunga di sempre del reality targato Mediaset. Per scoprire come la prenderanno i “vipponi” dovremo attendere la comunicazione ufficiale di Alfonso Signorini.

