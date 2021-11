Gf Vip, confronto in casa tra Nicola e Miriana: “Né amicizia né altro”

Nicola Pisu dopo la sua uscita definitiva dal Gf Vip è tornato in casa per un inaspettato confronto con Miriana Trevisan: il loro rapporto è oramai chiuso, ecco come è andata.

Durante la puntata del Grande Fratello Vip 6 andata in onda lunedì 15 novembre ha continuato a tenere banco il burrascoso rapporto tra Nicola Pisu e Miriana Trevisan. Dopo l’eliminazione del figlio di Patrizia Mirigliani, i due si sono separati senza dirsi tutto quello che si avrebbero voluto dire.

Per questo motivo, con l’obiettivo di mettere definitivamente un punto alla vicenda, Alfonso Signorini ha inaspettatamente fatto entrare Nicola di nuovo nella casa più spiata d’Italia per un ultimo confronto con Miriana. La discussione tra i due vip non ha tuttavia contribuito a rimettere le cose a posto.

Il confronto tra Nicola Pisu e Miriana Trevisan

Prima di fare incontrare nuovamente Nicola e Miriana, il conduttore del Gf Vip ha voluto prima parlare separatamente con i due. Il ragazzo gli ha spiegato di aver visto dopo la sua uscita dalla casa alcune cose che non gli sono piaciute. L’ex di Non è la Rai ha ammesso che la sua presenza un po’ le manca, ma senza giri di parole ha spiegato che da quando lui è andato via si sente più libera.

E la sua leggerezza si è notata chiaramente nella clip lanciata successivamente da Alfonso Signorini. “Avevo un po’ di imbarazzo e disagio, avevo paura con qualsiasi movimento facessi di farlo soffrire”, aveva detto Miriana in confessionale, “ora ho un po’ più di spazio per essere me stessa”. “Ho voglia di avere altro – aveva poi aggiunto – voglio una persona affine a me, voglio innamorarmi”.

Dopo la fine della clip il conduttore ha invitato la showgirl ad andare di fronte all’Occhio del Grande Fratello. Ad attenderla dall’altra parte del vetro c’era proprio Nicola, che l’ha salutata in modo freddo. “Non mi sembra ti sia mancato così tanto – le ha detto, spiegando di aver ritenuto eccessiva la sua leggerezza sapendo come stava nei suoi confronti a livello sentimentale.

“Mi hai sempre fatto credere un minimo che magari anche al di fuori ci potesse essere qualcosa di più profondo”, le ha poi fatto notare. “Io sono sempre stata chiara – ha risposto Miriana – ho parlato di attrazione, poi ti ho detto che ti avrei voluto conoscere meglio come amica“. E ha spiegato che se quando è stato eliminato si è sentita più libera è perché non aveva più i suoi occhi addosso.

Nicola ha ribattuto chiarendo cosa pensa ormai dopo gli ultimi sviluppi: “Il mio atteggiamento fuori è cambiato, ho riflettuto e ora sono convinto che non ci possa essere né amicizia né altro“. L’ex ragazza di Non è la Rai ha sottolineato di pensarla allo stesso modo, poiché non c’era dialogo tra loro e “oltre l’attrazione non andava”.

A interrompere la discussione tra i due ci ha poi pensato Alfonso Signorini, spiegando il suo pensiero in merito al loro rapporto: “Mi sembra che fuori dalla casa per voi non ci sia proprio un domani”.

