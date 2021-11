gf-vip-6,-sorpresa-al-compleanno-di-giucas-casella:-lacrime-di-emozioni

GF Vip 6, festa in casa per Giucas Casella che compie 72 anni: l’illusionista riceve una visita davvero inaspettata

Giorno di gran festa nella casa del Grande Fratello Vip lunedì 15 novembre. I concorrenti hanno omaggiato Giucas Casella per il suo compleanno. Tra risate, brindisi e tanti auguri, i Vip hanno fatto baldoria a partire dalla mezzanotte.

Per l’illusionista che ha compito 72 anni una cena a base di piatti ticipi della Sicilia e tutti i coinquilini si sono dedicati solo a lui com’è giusto che fosse e non sono mancate le sorprese. La prima è stata una clip dell’amata cagnolina, Nina, già incontrata la settimana scorsa. Giucas quando aveva riaccarezzato il cane era stato informato che forse era in attesa di sei cuccioli. Durante la festa ha avuto la certezza che i cagnolini saranno invece sette. “Li tengo tutti”, è stata la reazione.

Nina non è l’unico animale al quale Giucas ha aperto il cuore. C’è anche Napoleone, l’asino nano che ha adottato insieme alla compagna di una vita Valeria. Momento di commozione quando ha visto Valeria e Napoleone in video in un messaggio di auguri. Anche il resto della famiglia gli augura buon compleanno con un video che arriva da Cefalù. I fratelli e i nipoti, con tanti di torta.

Gf Vip 6,compleanno Giucas Casella, l’incontro con il figlio James

Ma le emozioni non sono terminate e la più grande è quando incontra il figlio Jemes. Al concorrente vengono prima mostrate delle foto risalenti a tempo fa quando James, oggi chirurgo, era adolescente. È anche l’occasione per raccontare alcuni episodi risalenti a quel periodo.

Tutti si aspettano che da un momento all’altro possa entrare nella casa ma Signorini comunica a Giucas che non può essere presente a causa di impegni lavorativi. Ma è in questo momento che arriva la sorpresa: radunati gli altri concorrenti in giardino, l’illusionista riceve la visita del figlio e non riesce a trattenere le lacrime.

