gf-vip-6,-“siamo-contrari-all’aborto”:-scoppia-la-bufera-sui-social

GF Vip 6, divampa il fuoco delle polemiche per la frase pronunciata in diretta dal conduttore Alfonso Signorini

“Noi siamo contrari all’aborto in ogni sua forma“. Sono bastate queste poche parole per far cominciare l’ennesima polemica attorno al Grande Fratello Vip 6.

A pronunciarle è stato il conduttore Alfonso Signorini parlando con Giucas Casella in confessionale durante la diretta di lunedì 15 novembre.

La frase è stata detta nell’ambito dello scherzo che va avanti da settimane ai danni dell’illusionista che ieri ha festeggiato il 72esimo compleanno. Riguarda l’accoppiamento della sua amata cagnolina con un cane di grossa taglia.

Casella si è detto molto contrariato e non ha escluso, in caso di gravidanza, la possibilità di far abortire la sua amata Nina. In risposta a questa affermazione Signorini ha pronunciato la frase ‘incriminata’, dicendosi contrario anche contro l’aborto dei cani.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Signorini vuota il sacco, ritorno di fiamma? “Mio fidanzato da 20 anni…”

GF Vip 6, Signorini sommerso dalle polemiche

Come ogni puntata del Grande Fratello il pubblico ha commentato su Twitter quanto avviene in diretta. A tantissimi non è piaciuto innanzitutto quel “noi”. “Noi chi?”, si chiedono in molti, accusando Signorini di innalzarsi a portavoce di persone ma non si sa bene di chi.

Ma si può dire in prima serata su canale 5 che siete contrari all’aborto?

Ma non vi vergognate?

Poi non meravigliamoci se le donne si vergognano di dire quando prendono una decisione del genere.

Donne il corpo è nostro, siamo libere, sti cazzi di cosa pensa Signorini.#gfvip — 𝑪𝒂𝒛𝒛𝒊𝒎𝒎𝒐𝒔𝒂🍸 (@ItsCazzimmosa) November 16, 2021

Altri utenti evidenziato che è una frase triste perché proprio lui dovrebbe sapere bene cosa significa non avere diritti. Tema, quest’ultimo, di cui si è parlato molto nelle ultime settimane dopo che il parlamento italiano ha bloccato il disegno di legge che porta il nome del firmatario Zan.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Uomini e Donne, Andrea Nicole si confida: “Ho paura”

Le polemiche dimostrano come l’aborto sia un tema particolarmente sentito e non solo per le donne. Per tantissimi cittadini, infatti, anche per chi esclude che un giorno possa ricorrere a tale pratica, il diritto di poter scegliere di abortire è sacrosanto.

The post GF Vip 6, “Siamo contrari all’aborto”: scoppia la bufera sui social appeared first on Ck12 Giornale.