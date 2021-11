Dolomiti Superski, successo a Milano: 800 visitatori in quattro giorni per la mostra “Bentornate Dolomiti”

Ha vinto la voglia di neve, di Dolomiti e la voglia di tornare presto a sciare sulle piste imbiancate. Ma ha vinto anche la voglia di divertirsi, tra un selfie fatto in una seggiovia reale o con alle spalle le cime virtuali. In quattro giorni di apertura sono state 800 le persone che si sono prenotate online e hanno poi potuto visitare «Bentornate Dolomiti» la mostra di Dolomiti Superski ideata in collaborazione con Blum e realizzata da Uqido, allo spazio Phyd Hub in via Tortona a Milano. Un’esperienza che per molti è stato anche un assaggio della stagione invernale 2021/22 la cui inaugurazione è imminente: nel circuito Dolomiti Superski le “danze” sulla neve si apriranno infatti il 27 novembre.

Da giovedì 11 a domenica 14 novembre, il percorso guidato lungo cui si svolgeva la mostra è stato frequentato da appassionati dello sci ma non solo. Gli spazi di Phyd Hub in via Tortona infatti, soprattutto il fine settimana, sono stati meta di numerose famiglie con genitori «techno addicted» e bimbi curiosi di fare un giro virtuale in mountain bike o semplicemente di salire a bordo di una autentica funivia arrivata appositamente dell’Alto Adige e parcheggiata nel cortile della struttura.

Successo hanno riscosso le dieci installazioni AR con marker, in cui gli effetti di realtà aumentata si attivavano inquadrando con il proprio smartphone un’immagine del mondo reale: una mappa delle Dolomiti si animava creando così montagne in 3D, i poster di uno sciatore e di una gita estiva tra le vette prendevano vita accompagnati rispettivamente da una folata di neve e da pollini e nuvole in movimento, e si è potuto addirittura vivere l’esperienza immersiva di una discesa, sugli sci o in sella ad una mountain bike. Altre installazioni AR con marker hanno inoltre riprodotto un viaggio in cabinovia, imitandone l’effetto salita, il getto di un generatore di neve e la tecnologia custodita all’interno di un impianto di risalita.

Tra le esperienze che invece hanno suscitato l’interesse maggiore dei più piccoli troviamo quelle in modalità AR Selfie: qui l’effetto di realtà virtuale si attivava riconoscendo il viso di una persona. Inquadrando il proprio volto è stato possibile scattarsi un autoritratto con addosso un cappello e un paesaggio imbiancato sullo sfondo, oppure con gli occhiali da sci, o ancora con alle spalle le iconiche montagne dolomitiche ed effetti di luce creati dalla neve.

In occasione della mostra «Bentornate Dolomiti» è giunta l’ufficializzazione da parte del Garante per la Privacy riguardante l’approvazione del sistema di controllo automatizzato del Green Pass per accedere agli impianti di risalita. «È veramente una bella notizia quella avuta dal Garante nella giornata di venerdì. I nostri tecnici hanno elaborato un progetto di controllo che tiene conto della protezione dei dati degli utenti e delle esigenze organizzative degli impiantisti. Il risultato è un sistema semplice, veloce e che risponde appieno all’obiettivo che ci siamo dati, ovvero di fornire una esperienza altamente sicura a tutti gli sciatori all’interno dei nostri comprensori», questo il commento di Andy Varallo, Presidente di Dolomiti Superski, notevolmente soddisfatto.

Dolomiti Superski è una delle destinazioni sciistiche più grandi del mondo, con 12 comprensori sciistici d’eccellenza e con 1.200 chilometri di piste in totale.

dolomitisuperski.com