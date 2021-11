caduta-libera,-michele-marchesi-da-record:-quanto-ha-vinto-finora

I protagonisti del quiz show Caduta Libera, condotto da Gerry Scotti, Michele Marchesi da Record: Quanto ha vinto finora.

Iniziano a essere cifre davvero importanti quelle vinte da Michele Marchesi, il campione di queste sere della trasmissione Caduta Libera. Il giovane ha infatti vinto 15mila euro qualche sera fa e sicuramente la sua bravura non è passata inosservata. In queste ultime serate, si è rifatto dal punto di vista economico.

Sempre più campione indiscusso del quiz show di Canale 5, il 29enne bergamasco, esattamente di Villongo Sant’Alessandro, è un giovane medico specializzando che ha studiato Medicina e Chirurgia presso l’Università degli studi di Pavia. Certo, il suo gruzzoletto è ancora lontanissimo da quello di Nicolò Scalfi.

Ma questa è sicuramente un’altra storia, perché il 22enne campione dei campioni di Caduta Libera, peraltro bresciano e quindi residente molto vicino al nuovo e attuale campione, rimase in carica per ben 88 puntate, vincendo la cifra di 727mila euro. Il medico oggi in gara non ha ancora quei numeri.

Quanto ha vinto Michele Marchesi, il medico da record a Caduta Libera

In ogni caso, ieri il campione attuale di Caduta Libera ha superato per la terza il gioco finale de “I dieci passi”, vincendo quella che è la cifra più importante che finora ha conquistato in una sola puntata. Si tratta di ben 62mila euro, che sono un gruzzoletto davvero meritato per questo ragazzo preparatissimo.

Il suo gruzzoletto complessivo al quiz show, in queste serate, per il campione in carica è di 102mila euro. Ieri sera, ha risposto esattamente e rapidamente a nove domande su 10, ma su quella che appariva forse la meno complessa – ovviamente si tratta di un’opinione non richiesta – stava per cedere il passo.

Michele Marchesi doveva infatti trovare un sinonimo dei termini “esperto” e “capace” e ha titubato un po’ prima di dare la risposta esatta, che era “preparato”. Per lui, che si è dimostrato davvero molto preparato, avrebbe avuto il sapore della beffa. Intanto, sempre ieri Caduta Libera ha segnato il record d’ascolti stagionale con 3.895.000 spettatori totali, quasi il 20% di share.

