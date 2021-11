roby-facchinetti,-un-giorno-speciale:-“sono-corso-da-te…”

Il cantante Roby Facchinetti e un giorno speciale assolutamente: “Sono corso da te…”, momenti indimenticabili.

Nella vita di un uomo, ci sono momenti che non si possono dimenticare, anche se passano i mesi e gli anni. Ci sono giorni speciali che restano ben impressi nella memoria: ne sa qualcosa il tastierista e cantante dei Pooh, Roby Facchinetti, che proprio in queste ore ha ricordato un giorno davvero speciale.

Per il cantante, infatti, ieri era una ricorrenza davvero speciale e riguardava una familiare a cui è veramente molto legato. Stiamo parlando di sua figlia Giulia, che lo ha reso nonno orgogliosissimo di due nipotini. Proprio ieri, infatti, la giovane donna – felicemente sposata con il marito Juri – ha festeggiato un giorno indimenticabile.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Roby Facchinetti più forte del maltempo: il cantante non ferma la musica

Era infatti il suo compleanno, per la precisione il suo trentesimo compleanno, una giornata che senza dubbio va ricordata nel migliore dei modi e infatti i festeggiamenti in casa Facchinetti sono stati di quelli importanti. Famiglia riunita, come sempre, e tutti attorno alla giovane donna, a partire dai genitori, dal marito e dai figli.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Roby Facchinetti, reunion riuscita: “Tutti insieme appassionatamente”

Un giorno speciale per Roby Facchinetti: che festa per la figlia Giulia

Il cantante, diverso tempo fa, in una trasmissione televisiva ammise che la figlia aveva avuto un serio problema di salute, non specificando quale, ma ci tenne a sottolineare che in quei momenti ebbe la vicinanza di don Antonio Mazzi, presidente di Fondazione Exodus oggi quasi 92enne, e da sempre al fianco di chi soffre e degli ultimi.

Della malattia di Giulia, classe 1991, laureata all’International Economics, Management and Finance dell’Università Bocconi, e che attualmente con il marito Juri Ambrosioni ha aperto e gestisce una nota palestra privata a Bergamo, non abbiamo tante informazioni e anche ha sempre mantenuto una grande riservatezza. Quel che è certo è che è tutta acqua passata.

Roby Facchinetti, nel corso della giornata di ieri, ha voluto ricordare il giorno della nascita della figlia Giulia: “Coincidenza volle che proprio quella sera ci fu un concerto dei Pooh al teatro Donizetti di Bergamo: nulla accade per caso!”. Dopo il concerto, ecco la corsa verso l’ospedale, “arrivando appena in tempo per assistere alla tua nascita”.

The post Roby Facchinetti, un giorno speciale: “Sono corso da te…” appeared first on Ck12 Giornale.