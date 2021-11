Oroscopo di Paolo Fox della settimana: la super classifica dal 15 al 21 novembre per tutti i segni

ARIETE – 4 stelle = settimana buona. In amore, non fate il passo più lungo della gamba. Le relazioni che nascono in questo periodo non sono coinvolgenti e potreste cambiare idea immediatamente dopo aver conosciuto una persona nuova. Le coppie che hanno vissuto dei momenti di disagio non devono marcia indietro, è probabile che uno dei due partner sia stato male o abbia avuto problemi personali. In campo professionale, anche questa settimana siete sotto pressione. Un progetto nato un paio di mesi fa potrebbe essersi arenato. Avete bisogno di fermarvi e capire cosa sta accadendo

TORO – 3 stelle = settimana discreta. In amore, cercate chiarezza, proprio per questo motivo non sopportate le persone che vogliono perdere tempo. L’amore può tornare protagonista e un’amicizia si rivelerà profonda, tutto merito dell’aspetto favorevole di Venere. Chi chiude una storia ora si sente liberato. In campo professionale, negli ultimi tempi c’è stato tanto da fare ma c’è stato poco riscontro a livello economico. Nei prossimi mesi avrete un grande cielo, nel frattempo dovete sistemare alcuni contenziosi.

GEMELLI – 3 stelle = settimana discreta. In amore, è una settimana in cui vi sentirete appagati, attenzione a non sollevare polveroni. Questo è un momento buono per fare conquiste, ma evitate le promesse che non potete mantenere. Se ci sono problemi con parenti o con i soldi, i rapporti familiari e coniugali saranno messi in discussione. Acquisti o progetti saranno comunque da rimandare. Il lavoro deve essere gestito con cautela, anche se Giove è favorevole ci saranno delle giornate in cui sarete privi di forze. In ogni caso, ci saranno grandi soddisfazioni.

CANCRO – 4 stelle = settimana buona. In amore, con Venere opposta siete sicuramente più esigenti. Se siete single da poco potreste fare questioni su tutto. In questa settimana avete la possibilità di ricostruire il rapporto con il partner. Se c’è stata una crisi, allora l’unica cosa che dovete fare è non pensare al passato. In campo professionale, un progetto nato negli ultimi mesi potrebbe cambiare ancora. Ci sono obblighi, contrasti, situazioni che vanno chiarite. C’è chi rinuncerà a un accordo prima del tempo, prima della scadenza.

LEONE – 3 stelle = settimana discreta. In amore, attenzione alle polemiche che nascono attorno a giovedì, la seconda parte di novembre vi permetterà di chiarire molte cose. Gli amori nati nelle ultime settimane sono da rivedere. I rapporti di vecchia data che hanno superato i problemi degli ultimi tempi possono essere gestiti meglio. I cambiamenti della vostra vista influiscono anche nell’ambito lavorativo, infatti, da qualche mese state facendo cose che non avevate mai fatto prima. Questa fase determina la chiusura delle situazioni che non rendono.

VERGINE – 5 stelle = settimana fantastica. In amore, le relazioni sentimentali possono rafforzarsi grazie a Venere in aspetto favorevole. Cercate di vivere la settimana in maniera tranquilla e di allontanare quelle paure che a volte vi mettono ansia. Per i single, incontri piacevoli attorno a giovedì. Nella vita di coppia sono favoriti i progetti di cambiamento e quelle che si vogliono bene faranno grandi investimenti per il futuro. È anche un periodo fertile per chi vuole avere un figlio. In campo professionale, fate cose nuove, fate valere le vostre capacità. Le stelle vi sostengono anche nei prossimi mesi. Marte favorevole regala la grinta giusta per iniziare qualcosa di nuovo.

BILANCIA – 3 stelle = settimana discreta. In amore, ritorna la voglia di discutere, soprattutto nelle giornate di lunedì e martedì. È probabile che una persona non vi piaccia più, ma è meglio evitare scontri. Se la coppia ha attraversato una crisi, adesso deve cercare di non rincarare la dose. Le coppie che non hanno vissuto un periodo difficile, ora devono stare attenti a qualche intromissione esterna. Se la vostra situazione professionale lo consente, in questi giorni potreste anche fare una richiesta e sperare in qualcosa di più nell’immediato futuro.

SCORPIONE – 4 stelle = settimana buona. In amore, il vostro segno è attivo e anche Marte rafforza la passionalità. Gli incontri degli ultimi mesi possono rappresentare tanto. È un periodo di riscontro anche per i single. Il rapporto con il partner può essere recuperato in caso ci siano state problematiche nel passato, le giovani coppie hanno grandi progetti da portare avanti. In campo professionale, siete stanchi di fare le solite cose. Se è impossibile cambiare impiego, è probabile che da qualche tempo facciate solo lo stretto necessario. Ciò non toglie che abbiate progetti interessanti in mente.

SAGITTARIO – 5 stelle = settimana fantastica. In amore, le storie nate nelle ultime settimane proseguono a gonfie vele. La forma fisica migliora e arriva una grande voglia di fare esperienze nuove, siete una persona speciale che cerca persone speciali. Approfittate di questa settimana per sistemare una questione amorosa. Se dovete ufficializzare un legame, non aspettate altro tempo. Le relazioni già collaudate vivono una fase produttiva. Se c’è stato un blocco lavorativo, pian piano si torna a ragionare. Al momento, conviene evitare passi falsi, in particolare con il denaro.

CAPRICORNO – 5 stelle = settimana fantastica. In amore, è molto interessante la nuova posizione di Venere, che sarà nel vostro segno zodiacale per molte settimane. Chi è ancora single ha la possibilità di incontrare una persona stimolante ed è possibile un ritorno di fiamma. Se avete la fortuna di avere il partner giusto al vostro fianco, non solo la complicità raddoppia ma potete fare grandi scelte per il futuro. In campo professionale, le novità non mancano e anche un progetto che pensavate non andasse bene può portare qualche bella sorpresa. Tra mercoledì e giovedì arriva una notizia per coloro che si sono dovuti fermare.

ACQUARIO – 3 stelle = settimana discreta. In amore, è il momento di trovare qualcosa che scuota il vostro torpore. Questa settimana potreste perdere la pazienza, soprattutto tra giovedì e venerdì. I rapporti più intriganti nascono con Sagittario, Gemelli e anche Acquario. Prudenza, potreste innamoravi della persona sbagliata. Se nella vita di coppia c’è da spendere soldi è meglio essere d’accordo altrimenti si pagherà pegno in futuro. Tenete fuori dalla coppia parenti e amici. In campo professionale, state cercando un po’ di libertà, forse vi siete affaticati troppo negli ultimi tempi. Alcuni devono compensare debiti maturati nel passato e questo comporta accettare accordi inevitabili.

PESCI – 4 stelle = settimana buona. In amore, è importante il transito favorevole di Mercurio. Se date spazio alle polemiche rischiate di non vedere le prospettive che si aprono all’orizzonte. Le coppie devono approfittare di questi giorni per ritrovare la serenità perduta. È la settimana adatta per fare scelte decisive, chi si è separato deve guardare oltre. In campo professionale, nelle prossime settimane sarà possibile ricevere un incarico oppure potreste avanzare una richiesta. Già la fine di novembre potrebbe portare qualche soluzione in più.

