nordirlanda-italia-0-0,-azzurri-condannati-ai-playoff:-tabellino-e-highlights

NordIrlanda-Italia, tabellino e highlights – Sfiduciata, impaurita e nemmeno troppo lucida. Contro l’Irlanda del Nord l’Italia di Roberto Mancini non riesce a imporsi con una vittoria sui padroni di casa e sarà così costretta a disputare i playoff della prossima primavera per poter accedere ai Mondiali in Qatar. La qualificazione si è complicata nelle ultime partite, nelle quali gli Azzurri non sono riuscititi a battere né la Svizzera, che invece si è qualificata direttamente come prima del girone, né la ben più umile formazione allenata da Ian Baraclough. Non è stata tanto una questione di forma fisica, quanto di condizione mentale, perché la squadra di Mancini, che tanto bene ha giocato in altre occasioni, come i campionati europei, in questa circostanza sono apparsi attanagliati dal gioco difensivo degli avversari. Qualche guizzo di Chiesa, alcuni inserimenti di Barella, ma poi, soprattutto nel secondo tempo, l’Italia non è riuscita a imporre né il ritmo, né una costante pressione offensiva, con tanti calci piazzati spesso sprecati e non sfruttati al meglio. Lo stesso Commissario tecnico azzurro è apparso in più momenti sconsolato, senza riuscire a spronare i suoi per cambiare passo. Le assenze sono undici, ma queste non bastano a giustificare un gioco così opaco da parte della formazione italiana. I minuti scorrono così veloci e l’Italia si scoraggia ulteriormente a fronte del risultato degli elvetici, che in contemporanea stavano battendo la Bulgaria per 4-0. Come la Svezia di Zlatan Ibrahimovic e il Portogallo di Cristiano Ronaldo la Nazionale azzurra sarà così costretta a giocare i playoff di marzo, per i quali i sorteggi sono già in programma il 26 novembre prossimo. Nello spogliatoio italiano al momento prevale lo sconforto, ma a fronte agli spettri di quanto accadde nel 2017 con la Svezia occorre reagire quanto prima.

