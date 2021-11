meteo-15-novembre:-maltempo-in-tutta-italia-e-scuole-chiuse-a-cagliari

Il meteo per oggi, 15 novembre, prevede maltempo a Nord-Ovest, Sardegna e in gran parte del Sud Italia.

Per il 15 novembre il meteo prevede un inizio settimana condizionato da un’area depressionaria collocata sul Mediterraneo che porterà tempo instabile sull’Italia. Il clima sarà prevalentemente soggiogato da piogge, nuvole e vento, mentre la neve continuerà a cadere sulle zone montuosa a quote piuttosto alte. Nel corso della settimana invece si prevede un miglioramento climatico, con sole che si farà strada sulla penisola, a partire dalle regioni settentrionali.

In questo lunedì si prevedono nuvole su tutta Italia che porteranno maltempo sui settori a Nord- Ovest, e le regioni dell’Emilia, Romagna, Marche, Puglia, Basilicata, Calabria e Sardegna. La neve interesserà le Alpi Occidentali oltre la quota di 1600-2000 metri. Per quanto riguarda le temperature si avranno i valori massimi in crescita al Nordest, mentre diminuiranno al Sud.

La regione che sarà maggiormente colpita dal maltempo è la Sardegna, in cui il dipartimento della protezione civile ha ordinato l’allerta meteo arancione per la giornata di oggi. La bomba d’acqua che ha colpito l’area della provincia di Cagliari nel corso della giornata di ieri, ha portato il sindaco del capoluogo sardo, Paolo Truzzu, a chiudere le scuole per questo lunedì 15 novembre. Ecco le previsioni meteo nello specifico:

Meteo Nord Italia 15 novembre 2021

Sulle regioni settentrionale si prevede un mattino instabile con piogge al Nord-Ovest , mentre gli altri settori saranno asciutti ma molto nuvolosi. Al pomeriggio continua il maltempo al Nord-Ovest, variabilità asciutta altrove. In serata residue piogge sulle regioni della Liguria e Piemonte, asciutto ma con molte nuvole altrove. Neve fino a 1300-1400 metri.

Centro

Al mattino si prevedono piogge sparse su Toscana, Lazio e Marche, mentre sarà asciutto altrove. La giornata continuerà con molte nuvole in transito ma senza fenomeni di rilievo. In serata la pioggia arriverà sull’Abruzzo, mentre saranno stabili le altre regioni anche se molto nuvolose.

Sud e Isole

Il maltempo per questo lunedì colpirà al mattino la Calabria, lasciando il resto delle regioni meridionali asciutte. Al pomeriggio sono attesi fenomeni temporaleschi su Basilicata, Puglia e Calabria, mentre nel resto dei settori si prevedono molte nubi in transito. Le piogge si estenderanno a tutti i settori nel corso della serata, salvo in Sicilia.