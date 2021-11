maneskin-sono-la-miglior-rock-band-anche-agli-ema

Maneskin, la band rock si è presentata vestita di nero e oro con il frontman Damiano in slip di pelle luccicanti, stivali e reggicalze, il loro look sarebbe bastato per mandare un chiaro segnale di sostegno alla libertà di espressione per le battaglie LGBT+.

La band ha voluto sottolineare il nuovo trionfo internazionale agli MTV European Music Awards, dove sono riusciti a vincere un premio per la migliore rock band.

Questo è il primo successo per l’Italia i una delle categorie internazionali per quanto riguarda gli EMA, nessun artista era riuscito a conquistare il podio in questa competizione.

Mentre a Budapest con la band italiana, c’erano anche i Coldplay, Foo Fighters, Imagine Dragons, King of Leon e The Killers. La band dopo aver ricevuto il premio ha dichiarato che bisogna esser fiery dell’Italia per i grandiosi risultati raggiunti in tutti I campi, sportive e culturali.

Purtroppo c’è stato qualcosa che ha stoppato i diritti civili, come il DDL Zan, questo porta l’Italia in una posizione di svantaggio, se riuscissimo a cambiare idea di su questa tematica, sarebbe una vera e propria vittoria.

Gli MTV European Music Awards, si è svolto in un paese come l’Ungheria, dove c’è stato lo stesso problema di “rispetto” per la comunità LGBT+.

Maneskin, si sono schierati dalla parte della comunità LGBT+, l’inclusione e l’eguaglianza a prescindere da tutto

Damiano, Victoria, Thomas ed Ethan hanno eccitato il pubblico nella nuova arena con il loro ultimo singolo diventato una hit internazionale, “Mammamia”, dove sono stati accompagnati da un cartello gigantesco con il titolo della canzone.

Sullo sfondo ci sono stati fuochi d’artificio, Ed Sheeran ha ottenuto diversi riconoscimenti come “Best Artist” e “Best Song”, per poi aprire la serata delle premiazioni con il suo ultimo brano “Overpass Graffiti”, prima di interpretare la canzone che tutti i suoi fan amano “Shivers”.

La voce di Saweetie ha presentato l’evento, la conduttrice ha vinto anche nella categoria “Best New”, per poi esibirsi nei successi scritti durante gli anni, inoltre ha spiazzato tutti crogiolandosi a bordo piscina con coppe di champagne e confrontandosi con i soldati ispirati a Squid Game in abiti rosa.

Sul palco c’era anche Maluma, il quale ha vinto il titolo di “Best Latin”, mentre gli Imagine Dragons sono tornati nell’evento con il singolo best seller “Enemy”.

