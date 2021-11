I protagonisti del quiz show L’Eredità, la campionessa Ketty derisa sui social: “Ma ha capito?”, cosa è successo.

L’Eredità, il gioco più longevo della televisione italiana, in onda su Raiuno ogni sera alle 18.45 e condotto da Flavio Insinna, non è soltanto un quiz a premi che apre la serata del primo canale nazionale. Infatti, ogni sera sono tantissimi coloro che giocano da casa e soprattutto si cimentano nel round finale.

La Ghigliottina, infatti, vede ogni sera decine e decine di persone provare a dare la soluzione sui social network e in particolare su Twitter. Non c’è sera, dunque, che il gioco di Raiuno non sia oggetto dei commenti e dei cinguettii sul noto social network. Anche oggi, in tanti hanno sfidato virtualmente la campionessa Ketty.

Ancora una volta, si mantiene bassa l’età media dei concorrenti del quiz show: l’attuale campionessa in carica, che arriva alla Ghigliottina oggi per la seconda serata consecutiva, è questa giovanissima di Fontaniva, in provincia di Padova, ma che comunque studia a Trento. La ragazza ha due fratelli, Ludovico e Nicolò, a cui è molto legata. Il primo dei due è anche suo gemello.

Gli utenti di Twitter criticano Ketty, la campionessa dell’Eredità

La ragazza ancora una volta è riuscita a sbaragliare la concorrenza, ma ancora una volta si è fermata sul più bello, peraltro riuscendo a condurre una manche quasi perfetta alla Ghigliottina. Un solo errore per lei questa sera e i cinque indizi che portavano a una sola soluzione. Le premesse insomma c’erano tutte.

Al triello, la ragazza aveva superato i suoi due contendenti, ovvero Giovanni Marconi di Ancona, già campione nei giorni scorsi, e la new entry Stefania. Aveva quindi portato con se 210mila euro che con un solo dimezzamento diventavano 105mila euro. Questi i cinque indizi: richiesta, area, terra, libertà e qualcosa.

La ragazza ha sbagliato sul più bello, perché la parola chiave era “personale”, come indovinato da moltissimi utenti. E scattano le critiche: “Ma questa che tutte le sere parla di parole ‘significative’ non è proprio entrata nel mood della ghigliottina, non è molto intelligente”. Qualcuno osserva invece: “L’antipatia di questa ragazza è micidiale”.

